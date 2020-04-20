Из-за переноса парада Победы военнослужащих отправят на карантин

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Всех военнослужащих, которые были задействованы в проведении парада Победы на Красной площади, возвращают обратно в части в связи с переносом мероприятия. При этом они будут отправлены на 14-дневный карантин. Об этом в понедельник. 20 апреля, сообщили в пресс-службе Минобороны России, передает ТАСС.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину непросто далось решение о переносе парада Победы и шествия «Бессмертного полка» из-за распространения коронавируса. Вместе с тем пресс-секретарь президента сказал, что отметить День Победы — «это обязательно», потому что 9 Мая — «святой для всех нас праздник и святой для президента».

16 апреля стало известно о временной отмене парада Победы на Красной площади.