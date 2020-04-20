​39 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане. Это новый антирекорд

39 новых случаев COVID-19 выявили в Татарстане за последние сутки. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции при правительстве РФ.

Таким образом, общее число случаев COVID-19 в республике достигло 230. Выздоровели 33 человека.

Как уточнили в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом, из новых обнаруженных случаев 10 завозные, еще 29 — контактные. 11 пациентов госпитализированы, 28 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма течения болезни.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 18, Набережные Челны — 6, Нижнекамский район — 5, Лаишевский район — 3, по 2 случая — в Агрызском и Тетюшском районах, по 1 — в Елабужском, Высокогорском и Бавлинском.

Из всех заболевших 18 человек в возрасте от 30 до 50 лет, 9 пациентов — в возрасте от 60 до 70 лет, еще 6 — от 50 до 60 лет. По 2 случая выявлено у людей в трех возрастных категориях — «до 18 лет», «от 18 до 30 лет», «от 70 до 80 лет».

Всего в России за минувшие сутки выявлено 4 268 новых случаев COVID-19, число заболевших заметно снизилось по сравнению с 19 апреля. В стране зарегистрирован 47 121 заболевший, 3 446 человек выздоровели, 405 умерли. Лидеры по числу новых случаев — Москва (2 026), Московская область (578), Нижегородская область (113), Санкт-Петербург (86), Ростовская область (60), Мурманская область (46), Чечня и Башкортостан (по 45 случаев).