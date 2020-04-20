В Україні – 5 710 випадків коронавірусу, 151 людина – померла

В Україні підтвердили 5 710 випадків COVID-19. Усього дослідили 58 093 зразки на нову коронавірусну інфекцію методом ПЛР.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я України.

Протягом 19 квітня отримали 261 повідомлення про нові підтверджені випадки.

Загалом випадки підтвердили:

Вінницька обл. — 330 випадків (18 одужали);

Волинська обл. — 158 випадків (13 одужали);

Дніпропетровська обл. — 118 випадків (9 одужали);

Донецька обл. — 16 випадків (6 одужали);

Житомирська обл. — 226 випадків (1 одужав);

Закарпатська обл. — 196 випадків (16 одужали);

Запорізька обл. — 134 випадки (17 одужали);

Івано-Франківська область — 512 випадків (27 одужали);

м. Київ — 850 випадків (33 одужали);

Київська обл. — 333 випадки (26 одужали);

Кіровоградська обл. — 246 випадків (17 одужали);

Львівська обл. — 253 випадки (22 одужали);

Луганська обл. — 24 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. — 37 випадків;

Одеська обл. — 137 випадків;

Полтавська обл. — 63 випадки (10 одужали);

Рівненська обл. — 312 випадків (21 одужав);

Сумська обл. — 83 випадки (10 одужали);

Тернопільська обл. — 414 випадків (34 одужали);

Харківська обл. — 73 випадки (2 одужали);

Херсонська обл. — 63 випадки (7 одужали);

Хмельницька обл. — 49 випадків (5 одужали);

Черкаська обл. — 165 випадків (28 одужали);

Чернівецька обл. — 906 випадків (31 одужав);

Чернігівська обл. — 12 випадків (3 одужали).

На амбулаторному лікуванні 3 800 пацієнтів, з них 283 дитини. Усього госпіталізували 1 910 осіб, з них 91 дитина.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померла 151 людина, з них 80 чоловіків та 71 жінка. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Загалом 359 людей вже одужали, з них 17 дітей, — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.