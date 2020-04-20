Возлюбленный Надежды Бабкиной рассказал о ее самочувствии

Как мы уже сообщали, популярная российская исполнительница Надежда Бабкина первого апреля была госпитализирована в одну из российских клиник с пневмонией. У нее подозревали коронавирусную инфекцию, однако ни один тест ее наличие не подтвердил.

Осложнения и реанимация

В результате заболевания у Бабкиной появились осложнения. Медики были вынуждены поместить ее в реанимационную палату и даже ввести в состояние искусственной комы.

В коме певица пробыла неделю. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Когда Надежду Бабкину вывели из комы, она даже не поверила, что пробыла целую неделю без сознания. Еще даже пошутила, что раз такое дело, стало быть, за это время она очень проголодалась. Попросила жареной картошки и квашеной капусты. Конечно, это было сказано в шутку. Да и Бабкина вспомнила про пост и диету.

Идет на поправку

По информации возлюбленного Надежды Бабкиной Евгения Гора, певицу уже перевели из реанимации в обычную палату. Как написал Гор в Инстаграме, Бабкина уже неделю как отключена от аппарата искусственной вентиляции легких и прочих поддерживающих средств. Она в ясном сознании, самостоятельно себя обслуживает.

На вопрос, почему за все это время не было никаких новостей о состоянии Надежды Бабкиной, ее возлюбленный ответил, что молчание хранили с одной-единственной целью: чтобы любящие посмаковать новости не додумывали и не приукрашивали картину, и в результате чтобы не рождались недостоверные сплетни.

Наконец, Евгений Гор заверил фанатов Надежды Бабкиной, что все хорошо, она идет на поправку, скоро вернется в строй и снова будет радовать их своими яркими выступлениями.