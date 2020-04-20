Светлая Седмица или Сплошная седмица начинается 20 апреля 2020 года

Светлая седмица имеет и другие названия – Светлая неделя, Пасхальная неделя, Святая неделя. В православном христианстве она длится 7 дней, начинается в праздник Христова Воскресения и завершается в первый день Фоминой недели (первая неделя после Пасхи по православному календарю).

Во все дни Светлой недели в православных церквях и храмах проходят праздничные богослужения подобные пасхальным. Службы четыре: утреня, часы, литургия и вечерня. В течение всей седмицы врата храмов раскрыты настежь – до Светлой субботы, в которую после литургии происходит дробление и раздача артоса. Царские врата затворяют перед чтением 9-го часа, вечером в Светлую субботу (перед началом богослужения).

Светлая Седмица или Сплошная седмица, пост отменяется с 20 по 26 апреля

В понедельник, 20 апреля, у православных христиан началась Светлая седмица, которую также называют праздничной пасхальной неделей. Накануне верующие отпраздновали Воскресенье Христово или Пасху.

Согласно традиции, во время Светлой седмицы верующие не постятся и поздравляют друг друга с Пасхой. Обычно они ходят друг к другу в гости. Кроме того, в течение недели в храме праздник. Ежедневно совершаются крестные ходы и пасхальные богослужения, круглосуточно открыты царские ворота.

В этом году, однако, Светлая седмица пройдет на фоне эпидемии коронавируса. Верующим рекомендуется воздержаться от контактов друг с другом и походов в гости. Также патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал православных христиан обезопасить себя и других и смотреть богослужения по телевизору.

Традиции Светлой седмицы

Светлая неделя в народном календаре идет от Пасхи до Красной горки (Антипасха, первое воскресенье после Пасхи). У славян это время считалась началом весеннего возрождения и обновления жизни.

Характерной чертой народного отмечания Светлой недели, отличавшейся от церковной традиции, является поминание усопших предков. Согласно народным представлениям, в пасхальную неделю души умерших ненадолго возвращаются на землю, чтобы вместе с живыми порадоваться воскресению Иисуса Христа.

Поминальными днями пасхальной недели считаются первый (Пасха) и «Навский четверг» (так называемая Пасха мертвых). В эти дни у славян было принято навещать усопших родственников на кладбище, «христосоваться» с ними и «приглашать» к праздничному застолью. Считалось, что, получив «приглашение», покойники приходили в дома, ели и пили вместе с живыми, посещали церковь и т.д.

Что можно и нельзя делать на Светлой седмице

Светлая Седмица – это период радости. Перед Пасхой шел пост, вводящий строгие ограничения и запреты на веселье, любые развлечения. В эту неделю для православных христиан они снимаются, потому можно развеяться. В этот период нужно стараться чаще посещать храмы и церкви из-за проведения праздничных богослужений, мирянам лучше постараться успеть исповедаться и причаститься.

Нельзя в это время грустить, унывать и эта рекомендация касается не только мыслей, но и поступков. Если на душе таится тревога, надо душевно побеседовать со священнослужителем, чтобы выяснить, что не так с душой. В этот период церковь налагает запрет на молитвы об умерших, но он снимается, если человек умер в это время. Похороны и отпевания проводятся всегда.

Светлая Седмица – это праздничное время, потому каждый человек может порадоваться и повеселиться, но делая это надо стараться рассеивать добро вокруг себя. Если подобное празднование мешает кому-либо, его надо ускромнить, стараясь вести себя тише. Главное понимать, что Пасха и первая неделя после нее – время празднования торжества жизни над смертью и добра над злом.

Значение дней Светлой седмицы

Светлый понедельник

В этот день принято ходить в гости к родственникам. В Светлый понедельник это обычно делают лишь мужчины, оставляя жену и дочерей дома. Ходить в гости с пустыми руками не принято, поэтому с собой рекомендуется нести пасхальные куличи и крашеные яйца.

Еще этот день называют «поливальным». В деревнях по старой традиции молодежь обливает друг друга водой — «откупиться» от этого можно только за счет определенного количества писанок, то есть крашеных яиц.

Светлый вторник

В Светлый вторник приходит очередь женщин посещать родственников, в то время как мужчины сидят дома или работают.

Светлая среда

Светлую среду еще называют «хороводницей»: в этот день по вечерам в деревнях начинались хороводы, которые прекращались только в Троицу. Распитие крепкого алкоголя в этот день, как и в другие на Светлой неделе, церковь не благословляет.

Светлый четверг

С этого дня разрешалось устраивать смотрины, а девушки начинали зазывать весну, выходя для этого на пригорки и исполняя трогательные песни.

Была также традиция «водить кобылу». Для этого изготавливалась голова, которую прикрепляли к одной стороне палки, а к другой — привязывали хвост. Желающие покататься садились на эту импровизированную лошадь, которую водил вырядившийся в цыгана мужчина.

Светлая пятница

Светлую Пятницу называли «Прощеным днем». Родители жены звали зятя на молодое свежесваренное пиво, над которым читались молитвы. Все, отведавшие напиток, произносили присказку: «Пиво не диво, и мед не хвала; а всему голова, что любовь дорога». В деревнях же пиво варили вскладчину, и молодежь пила его вместе со стариками.

Светлая суббота

Было принято делать предложение любимым девушкам или знакомиться с родителями своих избранников. С этого дня на плечи молодых хозяек вновь ложился груз домашних забот.

Воскресенье или Антипасха

Этот день называют еще Красной горкой. Сидеть дома в последний день Светлой недели незамужним девушками и холостым парням было нежелательно, это считали плохой приметой. Было принято наряжаться и знакомиться с противоположным полом.

С Красной горки в церкви начинают совершать венчания.