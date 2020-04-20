Россиянам станет сложнее получить ипотеку в 2020 году

Некоторые российские банки ужесточили требования программ ипотечного кредитования для снижения рисков в условиях кризиса. Но, по мнению специалистов, такие изменения мало повлияют на рынок недвижимости, учитывая низкий спрос, вызванный общей экономической ситуацией.

Меры, принятые для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, лишили многих россиян значительной части доходов. Массовое ухудшение финансового положения населения заставило власти ввести отсрочки по кредитам и другим обязательным выплатам. Банки в таких условиях стремятся обезопасить себя от дополнительных убытков.

Увеличение первого взноса

Установка большого начального платежа – один из эффективных способов отсеять неблагонадежных клиентов. Весной несколько крупных банков увеличили минимальную сумму первого взноса, доведя его долю до:

Росбанк – 35%;

Юникредит – 30%;

Альфа-банк и «Открытие» – 20%.

На рынке остаются более доступные предложения. Но банки все чаще пересматривают политику ипотечного кредитования, стремясь уменьшить число дефолтных клиентов.

«Отталкиваться от 20% при расчете первого взноса рекомендует Центробанк. Меньшие суммы увеличивают риски», – объяснил Константин Барсуков, глава отдела контроля качества «Релайт-Недвижимость».

Специалисты уверены, что более жесткие требования повысят ценность покупки в глазах заемщиков.

«Человек, не накопивший хотя бы пятую часть стоимости жилья, часто оказывается неспособен обслуживать кредит», – сказала Ирина Радченко, руководитель Международной академии ипотеки и недвижимости.

Дешевая ипотека, по ее мнению, стала одной из причин кризиса в США в 2008-м. Легко получив жилье, люди без сожалений расставались с ним при потере платежеспособности.

Популярность ипотеки упала из-за кризиса

Неуверенность в завтрашнем дне заставляет людей откладывать крупные решения. Меры по борьбе с коронавирусом, по мнению аналитиков, могут привести к скачку безработицы. На рынок труда, при реализации пессимистичных сценариев, выйдет более 15,5 млн россиян. Люди, сохранившие работу, столкнулись с уменьшением доходов.

«Для оформления ипотеки в таких условиях требуется неоправданный оптимизм», – отметила Радченко.

Граждане, уже выплачивающие кредиты, могут получить отсрочку. «Каникулы» оформляются, если заемщик документально доказывает ухудшение финансового положения.