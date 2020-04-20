Эксперты фоне слабых запасов Алтае исключили рост на гречку нового урожая

Во вторую неделю апреля резко выросли оптовые цены на гречневую крупу. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аналитическую компанию «ПроЗерно», стоимость крупы для поставщиков за отчетный период росла в несколько раз быстрее, чем неделей ранее. Между тем эксперты сообщают о низких запасах сырья на Алтае.

Согласно данным мониторинга аналитической компании «ПроЗерно», крупа подорожала на 6665 рублей, до 61 040 рублей за тонну. При этом неделей ранее прирост был ниже — 1000 рублей. Средняя оптовая цена гречки в марте составила 49 614 рублей за тонну. Для сравнения, в апреле 2019 года ее стоимость составляла 21 654 рублей.

Участники рынка отмечают, что к сложившейся ситуации мог привести ажиотажный спрос из-за коронавируса и дефицит сырья – в этом году наблюдаются минимальные остатки, а у сельхозпроизводителей Алтая они находятся на особенно низком уровне. При этом эксперты не исключают, что набравший оборот рост цены на гречку, а соответственно и зерно гречихи, может продолжаться до нового урожая.

О меньших, чем годом ранее, объемах сырья производители крупы после подсчетов сообщали еще в ноябре. Как считают некоторые участники рынка, это произошло потому, что весной 2019 года посевной клин гречихи сократили на 100 тысяч га. Усугубила положение низкая урожайность, осенью 2019 года намолотили порядка 8 ц/га. Таким образом, в 2019 году в Алтайском крае было получено 390 тысяч тонн гречихи, что почти в 1,5 раза меньше показателей 2018 года.

По данным Росстата, запасы крупяных культур в заготовительных и перерабатывающих предприятиях, за исключением гречихи, были выше прошлогодних. Так, риса имелось 53,5 тысяч тонн (на 51,6 % больше), проса — 11,8 тысяч тонн (на 56,1 % больше), гречихи — 90,5 тысяч тонн (на 10,1 % меньше). Урожай гречихи в России в 2019 году снизился до 786 тысяч тонн с 932 тысяч тонн в 2018 году.

Как заявлял на минувшей неделе первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, посевы гречихи в этом году будут увеличены на 50-70 тысяч га с тем, чтобы иметь двухгодовой запас для производства крупы.