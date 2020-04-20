Как подобрать багажник на автомобиль?

Уже наступил дачный сезон, который означает, что все люди из крупных городов и мегаполисов стремятся уехать подальше на дачу. Однако переезд на дачу для многих дарит не только радостные эмоции, но и также большое количество проблем в виде определенных хлопот. Ведь это переезд. Но что делать, если места в багажнике не остается, а вещи по прежнему не загружены в полном количестве? В такой ситуации стоит обратить внимание на дополнительный багажник на автомобиль. Это багажник на крышу, большой выбор богажников на авто по ссылке https://www.multibox.com.ua/catalog/bagazhniki_dlya_avto/ . Он может крепиться разными способами.

За водостоки – универсальный вариант крепления, который подходит отечественным автомобилям. Подобный вариант хорош тем, что он крепится на любую машину, у которой есть водостоки. Здесь даже не главное марка машины и её габариты. Багажник легко можно снять с одной марки и поставить на другую, при наличии соответствующих водостоков. Штатные места – нередко на крыше есть специальные заглушки. Это означает, что производитель заранее предусмотрел наличие багажников на крыше. Единственным минусом подобной системы является тот факт, что сами дуги можно фиксировать лишь в заводских отверстиях, что означает обязательный подгон под уже имеющиеся размеры, а как правило, они не отличаются большим размахом. Рейлинги – на иностранных автомобилях на крыше размещены специальные полосы или рейлинги. Они как раз могут и служить дополнительной основой, которая поможет в установке специального багажника на автомобиль. Минус подобной конструкции в том, что при загрузке большого количества вещей центр тяжести будет располагаться чуть выше по сравнению с другими типами. А это значит, что вы должны обеспечить с грузом максимально комфортное и спокойное передвижение. Т-образный профиль – встречается достаточно редко, чаще всего его можно найти на внедорожниках. Хотя специалисты отвечают уникальность данного вида крепления, поскольку он в целом не имеет недостатков. В данном случае по всей длине крыши прокладывают специальные рельсы, которые можно зафиксировать при наличии отдельных закладных элементов.