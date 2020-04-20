У геймеров появился шанс помочь ученым в борьбе с COVID-19. Это уже срабатывало с другими исследованиями

Специалисты Института белкового дизайна Вашингтонского университета начали испытывать варианты молекул белка, который бы блокировал шиповидные отростки коронавируса, не давая ему проникнуть в клетку человека. Конструкции, которые взяли на вооружение химики и биоинженеры института, создали пользователи игры Foldit, разработанной в 2008 году Центром игровой науки как совместный проект пяти ведущих американских вузов.

За время существования игры геймеры помогли ученым сделать несколько прорывных открытий. Изначально платформа создавалась для борьбы с другими болезнями – в первую очередь с ВИЧ и различными видами рака. Но сейчас она полностью посвящена поиску лекарства от COVID-19.

Играть в Foldit может каждый, для этого не нужно иметь какие-либо технические, научные и медицинские навыки. Игра напоминает виртуальный 3D-конструктор с деталями причудливых форм. На самом деле это белковые цепи, сгенерированные методом случайных чисел. Задача игрока – усовершенствовать конструкцию, вращая фрагменты относительно друг друга и освобождая белки от виртуальной модели коронавируса. За каждое удачное действие игрок получает очки.

Первая сотня самых удачных вариантов уже проходит испытания в Вашингтонском университете. Специалисты вручную собирают предложенные игроками виртуальные цепочки протеинов в лаборатории, чтобы проверить, как они свернутся в реальной жизни.

Ученые уже признали, что геймеры способны предсказывать кристаллическую структуру белков более эффективно, чем специалисты или компьютерные алгоритмы. В 2010 году более 57 тысяч игроков, предсказавших структуру белка точнее, чем машинный алгоритм, были коллективно указаны в качестве авторов публикации в журнале Nature.

Как писало издание N+1, любители Foldit помогли выяснить кристаллическую структуру ретровирусной протеазы обезьяньего вируса Мэйсона-Пфайзера. На решение задачи, с которой никто не мог справиться в течение 15 лет, у них ушло всего 10 дней. В 2012 году геймеры cмогли усовершенствовать искусственный фермент, разработанный компьютерным моделированием для катализа реакции Дильса-Альдера. Добавление 13 аминокислот повысило активность фермента более чем в 18 раз.