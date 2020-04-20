«Турция может улучшить международное положение, если освободит политических заключённых и приняв сделку МВФ»

Пьерини в своей статье для Carnegie Europe пишет, что досрочное освобождение политзаключённых «поможет восстановить имидж страны на Западе и станет жестом доброй воли для будущих отношений».

Он также считает, что, используя специальные финансовые программы, связанные с коронавирусом, предлагаемые МВФ, Турция избежит необходимости обращаться за помощью на более позднем этапе на гораздо более жёстких условиях.

«Но вероятность того, что руководство Турции примет любую из этих мер, очень мала», — указывает Пьерини.

Он отмечает, что заключённые в тюрьму по политическим мотивам и журналисты не вошли в закон, принятый 13 апреля, который должен освободить около 90 тыс. осуждённых.

Тем временем хрупкая экономика Турции находится под серьёзной угрозой из-за последствий коронавируса, добавляет автор. Пьерини поясняет, что Турции будет особенно полезно прийти к соглашению с МВФ об использовании своих чрезвычайных мер по борьбе с инфекцией, которые сопровождаются меньшим количеством условий, чем её обычные финансовые меры. Однако 13 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган категорически исключил возможность заключения соглашения с МВФ.

По словам Пьерини, экономические перспективы Турции достаточно мрачные. Европейский спрос на турецкий экспорт резко сократится, индустрия туризма сильно обеднеет, а зависимость Турции от прямых иностранных инвестиций и краткосрочного финансирования серьёзно пострадает, указывает автор. По оценкам МВФ, экономика Турции сократится на 5%, напоминает он.

«В Турции, как и почти везде в мире, постпандемические краткосрочные и среднесрочные перспективы весьма мрачны. Но есть две области, где пандемия дает Анкаре возможность изменить политический выбор и действительно улучшить ситуацию в стране», — заключает он.