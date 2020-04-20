Названы предварительные сроки завершения учебного года

Предварительно учебный год для учеников 9-11 классов закончится 5 июня. Об этом сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Всему виной коронавирус, распространение которого в нашей стране сейчас активно продолжается.

Когда закончится учебный год

«У нас уже есть регионы, которые завершают учебный год с 1 по 8 класс. Учебный год для 9-11 классов предварительно закончится в тех рамках, которые мы сейчас определили, то есть 5 июня, в пятницу, в понедельник, 8 июня, — ЕГЭ», — сказал он.

Анзор Музаев добавил, что в каком формате будет продолжаться обучение — очном или дистанционном — зависит от региона.

«В каком формате он до конца пройдет в разных регионах — в дистанционном или школы выйдут на очное обучение — мы не знаем. Скорее всего, в каких-то регионах ребята выйдут в школы, а где-то в дистанционном форме. Мы наращиваем серьезные усилия в плане дистанционного образования. 14 апреля будут подготовлены рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Все усилия будут направлены на то, чтобы оказать серьезную поддержку учителям и ученикам, которые готовятся к проведению выпускных экзаменов», — отметил он.

Также стало известно, что аттестацию школьникам проставят по текущим оценкам.

Тем временем нужно понимать, что пандемия коронавируса еще бушует, но власти уже задумываются о будущем, в частности, как выстроить учебу школьников в сентябре. К примеру, итальянцы примериваются перестраивать здания школ, разукрупнять классы и удвоить-утроить ряды учителей. Россия же, как нам стало известно, может скомпенсировать в новом учебном году образовательные потери нынешнего возвратом в школу шестидневной учебной недели и второй, а то и третьей смены. Возможен также перенос начала учебного года на более ранний срок — вторую половину августа.