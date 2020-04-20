Праздник в доме Анастасии Заворотнюк попал на видео

Наследница Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась редкими кадрами с празднования Светлой Пасхи. Вернувшись из США, 24-летняя дочь Анастасии Заворотнюк поселилась в доме своей мамы в Крешкино. Сегодня в сторис она поделилась видео о том, как вся семья готовилась к празднику. Анна записала редкие кадры на кухне матери, похваставшись пышными и аппетитными куличами.

Как раз сегодня в СМИ появилась информация о том, что «Прекрасной няне» стало намного легче. По информации телеграм-канала Mash, в лечении артистки наметился прогресс. Она прошла курс реабилитации в одной из подмосковных клиник, и возобновила курс химиотерапии.

Поговаривают, что врачи отказывались продолжать интенсивное лечение Анастасии, поскольку ее организм был серьезно ослаблен. За последний месяц звезде действительно стало лучше, что доказывают ее публикации в социальных сетях.

Напомним, что до того, как Анастасия заболела, ее дочь проживала в Штатах. Анна переехала в Нью-Йорк по учебе, после чего пыталась там построить свою карьеру. Помешало планам девушки тяжелое заболевание родительницы. Анна бросила все и приехала домой, чтобы быть рядом с бабушкой Валентиной Борисовной и младшей сестрой Милой. Известно, что за больной супругой ухаживает ее супруг Петр Чернышев, который ни на шаг не отходит от жены, и живет вместе с ней в больнице.

Актриса Анастасия Заворотнюк идет на поправку, сообщает Mash. В связи с улучшением ее здоровья врачи возобновили активное лечение.

По информации издания, звезду сериала «Моя прекрасная няня» возят в другую клинику, где делают химиотерапию.

Вместе с актрисой постоянно находится ее муж Петр Чернышов. Он живет вместе с ней в медучреждении, утверждает Mash.

В начале года стало известно, что актрису выписали из московской клиники. СМИ назвали три наиболее вероятных варианта, почему это произошло.

В середине сентября продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказал о здоровье Анастасии Заворотнюк. По его словам, врачи дают неутешительный прогноз.

Он заявил, что его не пустили к артистке, сославшись на ее тяжелое состояние. Разин подтвердил, что у нее последняя стадия рака мозга. Аналогичный диагноз ставили Жанне Фриске.