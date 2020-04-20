Власти обсуждают отмену ЕГЭ в 2020 году

Появились свежие данные, связанные с Единым государственным экзаменом. Сейчас на территории России фиксируются случаи заражения коронавирусом. Уполномоченным лицам приходится вносить корректировки в различные сферы, и образовательная – не исключение.

Уже известно, что в сроки проведения ЕГЭ в 2020 году были внесены корректировки. Журналисты разбирались, какие радикальные меры, помимо изменения дат, сейчас обсуждаются властями.

Отменят в 2020 году ЕГЭ или нет

Важные данные озвучил Сергей Миронов (является руководителем фракции «Справедливая Россия», а также депутатом Государственной Думы Российской Федерации). Он отметил, что вышеупомянутый экзамен в связи с распространением коронавируса в России могут и не провести. В распоряжении журналистов появилась информация, подготовленная представителями пресс-службы «Справедливой России». Она сообщает, что тема, связанная с Единым государственным экзаменом, была поднята в рамках онлайн-конференции с представителями регионов страны.

Миронов отметил, что сейчас рассматривается возможность переноса ЕГЭ на более поздний срок. Дополнительно в информационном пространстве появились комментарии депутата Государственной Думы:

«Сейчас все больше склоняются к нашему предложению не сдавать в этом году ЕГЭ…» — пояснил депутат.

Миронов дополнительно подчеркнул, что обсуждается возможность выставлять годовые отметки, принимая во внимание итоги трех четвертей, а также предоставление школьникам возможности сдавать экзамены в высшие учебные заведения без результатов ЕГЭ. Окончательное решение по вышеупомянутому вопросу еще не принято. Он обсуждается.

Официальные данные свидетельствуют о том, что Единый государственный экзамен в 2020 году пока отменять не планируется. Уже известно, что дата первого экзамена основной волны перенесена на 8 июня 2020 года. Эту информацию представил Сергей Кравцов (занимает должность главы Министерства просвещения). Соответствующий проект, в котором отмечены новые даты проведения ЕГЭ, создали 6 апреля 2020 года. Ознакомиться с ним можно на портале проектов нормативных правовых актов.