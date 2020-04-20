Россияне ждут начала продаж препарата «Авиган» против коронавируса

ГК «Р-Фарм» в апреле 2020 года намерена начать клинические исследования оригинального противовирусного препарата favipiravir, который продается в Японии под торговым наименованием Avigan. Его разработчик – компания Fujifilm. Отечественный дженерик этого лекарства разрабатывает «ХимРар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В Российской Федерации данный лекарственный препарат вскоре будет продаваться под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

«Авиган», есть ли аналоги в России

Изначально в японском правительстве заявляли, что Favipiravir был разработан четыре года назад, и должен был помочь в борьбе с тогдашней вспышкой вируса Эбола на территории Гвинеи. Однако с начала текущего года в качестве эксперимента данный медикамент начали предоставлять больным коронавирусом COVID-19.

Важно понимать, что данный препарат перед началом массового применения в лечении больных должны одобрить представители правительства, ведь изначально его разрабатывали для борьбы с гриппом и другими заболеваниями. Иными словами, он был создан до появления коронавируса, и пока не совсем понятно, насколько он эффективен против такого заболевания.

На сегодняшний день данный препарат не имеет аналогов в России. Соответственно, его будет проблематично приобрести в нашей стране. Впрочем, в будущем ситуация должна измениться в этом направлении в лучшую сторону.

«Авиган» где можно купить

Купить в аптеках Фавипиравир России данный препарат на сегодняшний день проблематично.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.

Инструкция по применению «Авигана»

Показания

Применяют Авиган при вспышках гриппа (когда другие противовирусные средства не эффективны или недостаточно эффективны).

Противопоказания

Не применяется Авиган:

— при гиперчувствительности к фавипиравиру, вспомогательным компонентам;

— при беременности или подозрении на беременность;

— детям.

С осторожностью:

— при подагре, в т.ч. в анамнезе, а также при гиперурикемии (уровень мочевой кислоты в крови может увеличиться);

— при нарушении функции печени.