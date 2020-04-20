20 апреля отмечается несколько церковных праздников

День посвящен памяти святых мучеников, обративших в христианскую веру две сотни римских солдат, Акилине и Руфину, казненных императором Максимином.

Верили, что в этот день просыпаются от долгого зимнего сна русалки, и, чтобы уважить водяных дев, девушки и женщины несли к берегам отрезы холста и платья, и за этот дар русалки в благодарность должны были не тронуть их летом.

Правда, прихватывать с собой, если нужно зайти в воду, немного полыни не считалось лишним, ведь без нее они легко могли увлечь человека, утопить его или защекотать до смерти.

Предсказывали и урожай в этот день по погоде. Так, стоило горевать заранее о плохо уродившихся зерновых, если шел дождик. Впрочем, тогда должна была уродиться калина: «дождь на Акулину — хорошая калина». Зато морозец и солнечный день сулили хлеба да гречихи урожай. Глядели через окно в избе, много ли звезд в небе – столько будет в лесу ягод с грибами.

Праздник сегодня, 20 апреля, какой церковный

По церковному календарю, 20 апреля поминают мученика Каллиопия, жившего в III веке в области Памфилия (территория современной Турции).

Мать Каллиопия – благочестивая Феоклия, жена знатного сенатора, долго не могла иметь детей. Овдовев вскоре после рождения сына, воспитала его в христианской вере. Гонения на христиан начались в империи, когда Каллиопий был уже взрослым.

Феоклия сына отправила в другой город, надеясь, что там он переждет время преследований. Но отказ юноши принять участие в языческом празднике вызвал подозрение. Его арестовали и подвергли пыткам, стараясь заставить отречься от своей веры.

Узнав о страданиях Каллиопия, Феоклия, отпустив рабов на волю, раздала нищим свое богатство, а сама поспешила к сыну. Проникнув в темницу, она укрепляла сына, чтобы он до конца перенес страдания за Христа. После казни, воздав славу Господу, она обняла бездыханное тело Каллиопия и тут же скончалась. Тела сына и матери похоронили в одной могиле. Произошло это примерно в 304 году.