Коронавирус в России, новости на 20 апреля 2020 года, где и сколько заболевших

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации вирус COVID-19 обнаружили в 78 регионах страны. Всего было заражено 6060 человек за последние 24 часа. В этот период появились и новые случаи смерти среди инфицированных вирусом.

Вирус COVID-19 терроризирует Российскую Федерацию. Власти решил ввести самые разные предупреждающие мероприятия, однако медики все равно продолжают фиксировать новые случаи инфицирования, а также новые случаи смерти. По состоянию на 20 апреля 2020 года, в России известно о 44 853 случаях инфицирования в 85 регионах страны. Примечательно, что в стране 3291 пациентам удалось вылечиться, от осложнений погибли 361 человека. По состоянию на сегодня больше всего инфицированных в столице – 24 324 человека, Московской области – 4663 человека, Санкт-Петербурге – 1760 человек, Нижегородской области – 646 человек, Республике Коми – 481 человек и Ленинградской области 417 человек.

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Где и сколько заболевших на 20 апреля, статистика по субъектам

В столице Российской Федерации заражено 24324 человека. Вылечиться удалось 1763 пациентам. К сожалению, в столице погибло уже 176 человек. В Московской области инфицировано 3663 случаев инфицирования. Вылечиться удалось 162 пациентам. К 20 апреля погибло 49 человек.

Распространение COVID-19 по субъектам РФ по состоянию на 20.04.2020

Основной источник: Стопкоронавирус.рф Субъект федерации Случаев Выздоровело Смертей Активных 42853 3291 361 39195 Москва 24324 1763 176 22384 Московская область 4663 162 49 4451 Санкт-Петербург 1760 239 8 1512 Нижегородская область 646 21 5 621 Республика Коми 481 10 3 467 Ленинградская область 417 9 0 408 Краснодарский край 383 54 5 324 Мурманская область 354 28 3 323 Красноярский край 300 17 0 283 Республика Дагестан 292 28 9 259 Брянская область 279 30 0 249 Республика Башкортостан 252 14 10 228 Тверская область 270 12 0 258 Тульская область 287 39 0 249 Республика Ингушетия 269 22 5 242 Рязанская область 267 9 0 258 Республика Марий Эл 262 24 1 237 Ставропольский край 232 26 3 233 Владимирская область 225 11 5 209 Республика Мордовия 258 5 1 252 Ростовская область 232 13 0 219 Курская область 196 11 3 182 Тюменская область 227 20 2 205 Чеченская Республика 219 19 5 205 Пермский край 170 21 3 146 Тамбовская область 187 8 0 179 Ивановская область 183 12 1 170 Чувашская Республика 193 9 1 183 Ханты-Мансийский АО — Югра 175 20 0 155 Республика Татарстан 191 25 0 186 Ульяновская область 168 3 2 163 Оренбургская область 184 16 2 166 Пензенская область 140 4 5 132 Воронежская область 156 28 5 133 Липецкая область 149 48 1 100 Свердловская область 141 49 1 90 Калининградская область 126 30 1 95 Орловская область 132 10 0 122 Кабардино-Балкарская Республика 136 8 0 128 Республика Бурятия 115 37 2 76 Кировская область 150 14 2 144 Ямало-Ненецкий АО 106 0 1 94 Ярославская область 117 12 0 105 Астраханская область 123 9 3 111 Саратовская область 114 13 0 111 Республика Северная Осетия — Алания 120 7 2 111 Вологодская область 98 13 0 85 Новосибирская область 108 16 3 89 Республика Адыгея 91 15 2 74 Белгородская область 81 3 1 41 Новгородская область 98 4 1 93 Волгоградская область 79 23 1 55 Приморский край 80 4 2 64 Республика Калмыкия 74 9 3 63 Самарская область 64 14 0 26 Алтайский край 63 4 0 59 Магаданская область 72 4 0 68 Удмуртская Республика 62 6 3 23 Челябинская область 61 29 0 33 Иркутская область 54 10 2 42 Костромская область 53 7 2 44 Карачаево-Черкесская Республика 50 1 0 49 Республика Хакасия 46 3 0 23 Республика Крым 43 21 0 22 Псковская область 42 8 4 15 Архангельская область 39 11 0 28 Республика Саха (Якутия) 88 16 0 72 Смоленская область 173 4 2 167 Калужская область 188 9 2 177 Хабаровский край 185 12 4 169 Омская область 31 9 0 13 Кемеровская область 29 4 0 25 Томская область 24 4 0 11 Забайкальский край 33 1 0 13 Сахалинская область 19 8 0 11 Курганская область 13 3 0 10 Камчатский край 29 0 0 10 Еврейская автономная область 20 4 0 16 Севастополь 13 2 0 11 Республика Карелия 19 0 0 19 Амурская область 16 4 0 12 Республика Тыва 13 0 0 6 Ненецкий автономный округ 1 0 0 1 Чукотский автономный округ 2 0 0 2 Республика Алтай 2 0 0 2

Коронавирусная инфекция в России, последние новости на сейчас

Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, где зафиксировано больше всего инфицированных вирусом COVID-19. Местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. Если у человека поднялась температура, даже незначительно, то россияне сразу же вызывают медика, тогда как в больницах происходит настоящий ад.

6060 новых случаев зафиксировали в 77 регионах:

Москва — 3570 человек;

Московская область — 709 человек;

Нижегородская область — 129 человек;

Санкт-Петербург — 114 человек;

Архангельская область — 68 человек;

Республика Мордовия — 60 человек;

Тульская область — 58 человек;

Краснодарский край — 48 человек;

Чеченская Республика — 44 человек;

Оренбургская область — 44 человек;

Республика Марий Эл — 43 человек;

Рязанская область — 42 человек;

Республика Ингушетия — 42 человек;

Тюменская область — 42 человек;

Республика Саха (Якутия) — 41 человек;

Кировская область — 39 человек;

Хабаровский край — 38 человек;

Калужская область — 37 человек;

Республика Дагестан — 35 человек;

Ростовская область — 35 человек;

Тверская область — 33 человек;

Мурманская область — 33 человек;

Республика Татарстан — 31 человек;

Ленинградская область — 29 человек;

Чувашская Республика — 29 человек;

Пермский край — 28 человек;

Владимирская область — 27 человек;

Воронежская область — 26 человек;

Курская область — 26 человек;

Республика Северная Осетия — 26 человек;

Астраханская область — 24 человек;

Красноярский край — 24 человек;

Брянская область — 23 человек;

Ставропольский край — 23 человек;

Тамбовская область — 22 человек;

Кабардино-Балкарская Республика — 22 человек;

Республика Хакасия — 22 человек;

Новосибирская область — 22 человек;

Смоленская область — 21 человек;

Липецкая область — 20 человек;

Ивановская область — 19 человек;

Новгородская область — 18 человек;

Карачаево-Черкесская Республика — 17 человек;

Саратовская область — 16 человек;

Самарская область — 15 человек;

Свердловская область — 15 человек;

Волгоградская область — 14 человек;

Ханты-Мансийский АО — 14 человек;

Костромская область — 13 человек;

Орловская область — 13 человек;

Приморский край — 13 человек;

Ярославская область — 12 человек;

Калининградская область — 11 человек;

Ульяновская область — 11 человек;

Ямало-Ненецкий АО — 10 человек;

Белгородская область — 9 человек;

Алтайский край — 9 человек;

Кемеровская область — 9 человек;

Республика Коми — 7 человек;

Вологодская область — 7 человек;

Республика Адыгея — 7 человек;

Республика Калмыкия — 7 человек;

Челябинская область — 7 человек;

Томская область — 5 человек;

Камчатский край — 5 человек;

Республика Карелия — 4 человек;

Удмуртская Республика — 4 человек;

Республика Тыва — 4 человек;

Республика Бурятия — 3 человек;

Псковская область — 2 человек;

Омская область — 2 человек;

Амурская область — 2 человек;

Иркутская область — 1 человек;

Забайкальский край — 1 человек;

Магаданская область — 1 человек;

Еврейская АО — 1 человек;

Крым — 3 человек.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.