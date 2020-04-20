Коронавирус в России, новости на 20 апреля 2020 года, где и сколько заболевших

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Коронавирус в России, новости на 20 апреля 2020 года, где и сколько заболевших

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации вирус COVID-19 обнаружили в 78 регионах страны. Всего было заражено 6060 человек за последние 24 часа. В этот период появились и новые случаи смерти среди инфицированных вирусом.

Вирус COVID-19 терроризирует Российскую Федерацию. Власти решил ввести самые разные предупреждающие мероприятия, однако медики все равно продолжают фиксировать новые случаи инфицирования, а также новые случаи смерти. По состоянию на 20 апреля 2020 года, в России известно о 44 853 случаях инфицирования в 85 регионах страны. Примечательно, что в стране 3291 пациентам удалось вылечиться, от осложнений погибли 361 человека. По состоянию на сегодня больше всего инфицированных в столице – 24 324 человека, Московской области – 4663 человека, Санкт-Петербурге – 1760 человек, Нижегородской области – 646 человек, Республике Коми – 481 человек и Ленинградской области 417 человек.

Коронавирус в России, новости на 20 апреля 2020 года, где и сколько заболевших

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Где и сколько заболевших на 20 апреля, статистика по субъектам

В столице Российской Федерации заражено 24324 человека. Вылечиться удалось 1763 пациентам. К сожалению, в столице погибло уже 176 человек. В Московской области инфицировано 3663 случаев инфицирования. Вылечиться удалось 162 пациентам. К 20 апреля погибло 49 человек.

Распространение COVID-19 по субъектам РФ

по состоянию на 20.04.2020
Основной источник: Стопкоронавирус.рф
Субъект федерации Случаев Выздоровело Смертей Активных
42853 3291 361 39195
Москва 24324 1763 176 22384
Московская область 4663 162 49 4451
Санкт-Петербург 1760 239 8 1512
Нижегородская область 646 21 5 621
Республика Коми 481 10 3 467
Ленинградская область 417 9 0 408
Краснодарский край 383 54 5 324
Мурманская область 354 28 3 323
Красноярский край 300 17 0 283
Республика Дагестан 292 28 9 259
Брянская область 279 30 0 249
Республика Башкортостан 252 14 10 228
 Тверская область 270 12 0 258
Тульская область 287 39 0 249
Республика Ингушетия 269 22 5 242
Рязанская область 267 9 0 258
Республика Марий Эл 262 24 1 237
Ставропольский край 232 26 3 233
Владимирская область 225 11 5 209
Республика Мордовия 258 5 1 252
Ростовская область 232 13 0 219
Курская область 196 11 3 182
Тюменская область 227 20 2 205
Чеченская Республика 219 19 5 205
Пермский край 170 21 3 146
Тамбовская область 187 8 0 179
Ивановская область 183 12 1 170
Чувашская Республика 193 9 1 183
Ханты-Мансийский АО — Югра 175 20 0 155
Республика Татарстан 191 25 0 186
Ульяновская область 168 3 2 163
Оренбургская область 184 16 2 166
Пензенская область 140 4 5 132
Воронежская область 156 28 5 133
Липецкая область 149 48 1 100
Свердловская область 141 49 1 90
Калининградская область 126 30 1 95
Орловская область 132 10 0 122
Кабардино-Балкарская Республика 136 8 0 128
Республика Бурятия 115 37 2 76
Кировская область 150 14 2 144
Ямало-Ненецкий АО 106 0 1 94
Ярославская область 117 12 0 105
Астраханская область 123 9 3 111
Саратовская область 114 13 0 111
Республика Северная Осетия — Алания 120 7 2 111
Вологодская область 98 13 0 85
Новосибирская область 108 16 3 89
Республика Адыгея 91 15 2 74
Белгородская область 81 3 1 41
Новгородская область 98 4 1 93
Волгоградская область 79 23 1 55
Приморский край 80 4 2 64
Республика Калмыкия 74 9 3 63
Самарская область 64 14 0 26
Алтайский край 63 4 0 59
Магаданская область 72 4 0 68
Удмуртская Республика 62 6 3 23
Челябинская область 61 29 0 33
Иркутская область 54 10 2 42
Костромская область 53 7 2 44
Карачаево-Черкесская Республика 50 1 0 49
Республика Хакасия 46 3 0 23
Республика Крым 43 21 0 22
Псковская область 42 8 4 15
Архангельская область 39 11 0 28
Республика Саха (Якутия) 88 16 0 72
Смоленская область 173 4 2 167
Калужская область 188 9 2 177
Хабаровский край 185 12 4 169
Омская область 31 9 0 13
Кемеровская область 29 4 0 25
Томская область 24 4 0 11
Забайкальский край 33 1 0 13
Сахалинская область 19 8 0 11
Курганская область 13 3 0 10
Камчатский край 29 0 0 10
Еврейская автономная область 20 4 0 16
Севастополь 13 2 0 11
Республика Карелия 19 0 0 19
 Амурская область 16 4 0 12
Республика Тыва 13 0 0 6
Ненецкий автономный округ 1 0 0 1
Чукотский автономный округ 2 0 0 2
Республика Алтай 2 0 0 2

Коронавирусная инфекция в России, последние новости на сейчас

Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, где зафиксировано больше всего инфицированных вирусом COVID-19. Местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. Если у человека поднялась температура, даже незначительно, то россияне сразу же вызывают медика, тогда как в больницах происходит настоящий ад.

Коронавирус в России, новости на 20 апреля 2020 года, где и сколько заболевших

6060 новых случаев зафиксировали в 77 регионах:

  • Москва — 3570 человек;
  • Московская область — 709 человек;
  • Нижегородская область — 129 человек;
  • Санкт-Петербург — 114 человек;
  • Архангельская область — 68 человек;
  • Республика Мордовия — 60 человек;
  • Тульская область — 58 человек;
  • Краснодарский край — 48 человек;
  • Чеченская Республика — 44 человек;
  • Оренбургская область — 44 человек;
  • Республика Марий Эл — 43 человек;
  • Рязанская область — 42 человек;
  • Республика Ингушетия — 42 человек;
  • Тюменская область — 42 человек;
  • Республика Саха (Якутия) — 41 человек;
  • Кировская область — 39 человек;
  • Хабаровский край — 38 человек;
  • Калужская область — 37 человек;
  • Республика Дагестан — 35 человек;
  • Ростовская область — 35 человек;
  • Тверская область — 33 человек;
  • Мурманская область — 33 человек;
  • Республика Татарстан — 31 человек;
  • Ленинградская область — 29 человек;
  • Чувашская Республика — 29 человек;
  • Пермский край — 28 человек;
  • Владимирская область — 27 человек;
  • Воронежская область — 26 человек;
  • Курская область — 26 человек;
  • Республика Северная Осетия — 26 человек;
  • Астраханская область — 24 человек;
  • Красноярский край — 24 человек;
  • Брянская область — 23 человек;
  • Ставропольский край — 23 человек;
  • Тамбовская область — 22 человек;
  • Кабардино-Балкарская Республика — 22 человек;
  • Республика Хакасия — 22 человек;
  • Новосибирская область — 22 человек;
  • Смоленская область — 21 человек;
  • Липецкая область — 20 человек;
  • Ивановская область — 19 человек;
  • Новгородская область — 18 человек;
  • Карачаево-Черкесская Республика — 17 человек;
  • Саратовская область — 16 человек;
  • Самарская область — 15 человек;
  • Свердловская область — 15 человек;
  • Волгоградская область — 14 человек;
  • Ханты-Мансийский АО — 14 человек;
  • Костромская область — 13 человек;
  • Орловская область — 13 человек;
  • Приморский край — 13 человек;
  • Ярославская область — 12 человек;
  • Калининградская область — 11 человек;
  • Ульяновская область — 11 человек;
  • Ямало-Ненецкий АО — 10 человек;
  • Белгородская область — 9 человек;
  • Алтайский край — 9 человек;
  • Кемеровская область — 9 человек;
  • Республика Коми — 7 человек;
  • Вологодская область — 7 человек;
  • Республика Адыгея — 7 человек;
  • Республика Калмыкия — 7 человек;
  • Челябинская область — 7 человек;
  • Томская область — 5 человек;
  • Камчатский край — 5 человек;
  • Республика Карелия — 4 человек;
  • Удмуртская Республика — 4 человек;
  • Республика Тыва — 4 человек;
  • Республика Бурятия — 3 человек;
  • Псковская область — 2 человек;
  • Омская область — 2 человек;
  • Амурская область — 2 человек;
  • Иркутская область — 1 человек;
  • Забайкальский край — 1 человек;
  • Магаданская область — 1 человек;
  • Еврейская АО — 1 человек;
  • Крым — 3 человек.

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.