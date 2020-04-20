Коронавирус в России, новости на 20 апреля 2020 года, где и сколько заболевших

За прошедшие сутки на территории Российской Федерации вирус COVID-19 обнаружили в 78 регионах страны. Всего было заражено 6060 человек за последние 24 часа. В этот период появились и новые случаи смерти среди инфицированных вирусом.
Вирус COVID-19 терроризирует Российскую Федерацию. Власти решил ввести самые разные предупреждающие мероприятия, однако медики все равно продолжают фиксировать новые случаи инфицирования, а также новые случаи смерти. По состоянию на 20 апреля 2020 года, в России известно о 44 853 случаях инфицирования в 85 регионах страны. Примечательно, что в стране 3291 пациентам удалось вылечиться, от осложнений погибли 361 человека. По состоянию на сегодня больше всего инфицированных в столице – 24 324 человека, Московской области – 4663 человека, Санкт-Петербурге – 1760 человек, Нижегородской области – 646 человек, Республике Коми – 481 человек и Ленинградской области 417 человек.
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Где и сколько заболевших на 20 апреля, статистика по субъектам
В столице Российской Федерации заражено 24324 человека. Вылечиться удалось 1763 пациентам. К сожалению, в столице погибло уже 176 человек. В Московской области инфицировано 3663 случаев инфицирования. Вылечиться удалось 162 пациентам. К 20 апреля погибло 49 человек.
|Распространение COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 20.04.2020
|Субъект федерации
|Случаев
|Выздоровело
|Смертей
|Активных
|42853
|3291
|361
|39195
|Москва
|24324
|1763
|176
|22384
|Московская область
|4663
|162
|49
|4451
|Санкт-Петербург
|1760
|239
|8
|1512
|Нижегородская область
|646
|21
|5
|621
|Республика Коми
|481
|10
|3
|467
|Ленинградская область
|417
|9
|0
|408
|Краснодарский край
|383
|54
|5
|324
|Мурманская область
|354
|28
|3
|323
|Красноярский край
|300
|17
|0
|283
|Республика Дагестан
|292
|28
|9
|259
|Брянская область
|279
|30
|0
|249
|Республика Башкортостан
|252
|14
|10
|228
|Тверская область
|270
|12
|0
|258
|Тульская область
|287
|39
|0
|249
|Республика Ингушетия
|269
|22
|5
|242
|Рязанская область
|267
|9
|0
|258
|Республика Марий Эл
|262
|24
|1
|237
|Ставропольский край
|232
|26
|3
|233
|Владимирская область
|225
|11
|5
|209
|Республика Мордовия
|258
|5
|1
|252
|Ростовская область
|232
|13
|0
|219
|Курская область
|196
|11
|3
|182
|Тюменская область
|227
|20
|2
|205
|Чеченская Республика
|219
|19
|5
|205
|Пермский край
|170
|21
|3
|146
|Тамбовская область
|187
|8
|0
|179
|Ивановская область
|183
|12
|1
|170
|Чувашская Республика
|193
|9
|1
|183
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|175
|20
|0
|155
|Республика Татарстан
|191
|25
|0
|186
|Ульяновская область
|168
|3
|2
|163
|Оренбургская область
|184
|16
|2
|166
|Пензенская область
|140
|4
|5
|132
|Воронежская область
|156
|28
|5
|133
|Липецкая область
|149
|48
|1
|100
|Свердловская область
|141
|49
|1
|90
|Калининградская область
|126
|30
|1
|95
|Орловская область
|132
|10
|0
|122
|Кабардино-Балкарская Республика
|136
|8
|0
|128
|Республика Бурятия
|115
|37
|2
|76
|Кировская область
|150
|14
|2
|144
|Ямало-Ненецкий АО
|106
|0
|1
|94
|Ярославская область
|117
|12
|0
|105
|Астраханская область
|123
|9
|3
|111
|Саратовская область
|114
|13
|0
|111
|Республика Северная Осетия — Алания
|120
|7
|2
|111
|Вологодская область
|98
|13
|0
|85
|Новосибирская область
|108
|16
|3
|89
|Республика Адыгея
|91
|15
|2
|74
|Белгородская область
|81
|3
|1
|41
|Новгородская область
|98
|4
|1
|93
|Волгоградская область
|79
|23
|1
|55
|Приморский край
|80
|4
|2
|64
|Республика Калмыкия
|74
|9
|3
|63
|Самарская область
|64
|14
|0
|26
|Алтайский край
|63
|4
|0
|59
|Магаданская область
|72
|4
|0
|68
|Удмуртская Республика
|62
|6
|3
|23
|Челябинская область
|61
|29
|0
|33
|Иркутская область
|54
|10
|2
|42
|Костромская область
|53
|7
|2
|44
|Карачаево-Черкесская Республика
|50
|1
|0
|49
|Республика Хакасия
|46
|3
|0
|23
|Республика Крым
|43
|21
|0
|22
|Псковская область
|42
|8
|4
|15
|Архангельская область
|39
|11
|0
|28
|Республика Саха (Якутия)
|88
|16
|0
|72
|Смоленская область
|173
|4
|2
|167
|Калужская область
|188
|9
|2
|177
|Хабаровский край
|185
|12
|4
|169
|Омская область
|31
|9
|0
|13
|Кемеровская область
|29
|4
|0
|25
|Томская область
|24
|4
|0
|11
|Забайкальский край
|33
|1
|0
|13
|Сахалинская область
|19
|8
|0
|11
|Курганская область
|13
|3
|0
|10
|Камчатский край
|29
|0
|0
|10
|Еврейская автономная область
|20
|4
|0
|16
|Севастополь
|13
|2
|0
|11
|Республика Карелия
|19
|0
|0
|19
|Амурская область
|16
|4
|0
|12
|Республика Тыва
|13
|0
|0
|6
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
|1
|Чукотский автономный округ
|2
|0
|0
|2
|Республика Алтай
|2
|0
|0
|2
Коронавирусная инфекция в России, последние новости на сейчас
Россия стремительно поднимается в рейтинге мировых государств, где зафиксировано больше всего инфицированных вирусом COVID-19. Местные врачи отмечают, что среди людей наблюдается небывалая паника. Если у человека поднялась температура, даже незначительно, то россияне сразу же вызывают медика, тогда как в больницах происходит настоящий ад.
6060 новых случаев зафиксировали в 77 регионах:
- Москва — 3570 человек;
- Московская область — 709 человек;
- Нижегородская область — 129 человек;
- Санкт-Петербург — 114 человек;
- Архангельская область — 68 человек;
- Республика Мордовия — 60 человек;
- Тульская область — 58 человек;
- Краснодарский край — 48 человек;
- Чеченская Республика — 44 человек;
- Оренбургская область — 44 человек;
- Республика Марий Эл — 43 человек;
- Рязанская область — 42 человек;
- Республика Ингушетия — 42 человек;
- Тюменская область — 42 человек;
- Республика Саха (Якутия) — 41 человек;
- Кировская область — 39 человек;
- Хабаровский край — 38 человек;
- Калужская область — 37 человек;
- Республика Дагестан — 35 человек;
- Ростовская область — 35 человек;
- Тверская область — 33 человек;
- Мурманская область — 33 человек;
- Республика Татарстан — 31 человек;
- Ленинградская область — 29 человек;
- Чувашская Республика — 29 человек;
- Пермский край — 28 человек;
- Владимирская область — 27 человек;
- Воронежская область — 26 человек;
- Курская область — 26 человек;
- Республика Северная Осетия — 26 человек;
- Астраханская область — 24 человек;
- Красноярский край — 24 человек;
- Брянская область — 23 человек;
- Ставропольский край — 23 человек;
- Тамбовская область — 22 человек;
- Кабардино-Балкарская Республика — 22 человек;
- Республика Хакасия — 22 человек;
- Новосибирская область — 22 человек;
- Смоленская область — 21 человек;
- Липецкая область — 20 человек;
- Ивановская область — 19 человек;
- Новгородская область — 18 человек;
- Карачаево-Черкесская Республика — 17 человек;
- Саратовская область — 16 человек;
- Самарская область — 15 человек;
- Свердловская область — 15 человек;
- Волгоградская область — 14 человек;
- Ханты-Мансийский АО — 14 человек;
- Костромская область — 13 человек;
- Орловская область — 13 человек;
- Приморский край — 13 человек;
- Ярославская область — 12 человек;
- Калининградская область — 11 человек;
- Ульяновская область — 11 человек;
- Ямало-Ненецкий АО — 10 человек;
- Белгородская область — 9 человек;
- Алтайский край — 9 человек;
- Кемеровская область — 9 человек;
- Республика Коми — 7 человек;
- Вологодская область — 7 человек;
- Республика Адыгея — 7 человек;
- Республика Калмыкия — 7 человек;
- Челябинская область — 7 человек;
- Томская область — 5 человек;
- Камчатский край — 5 человек;
- Республика Карелия — 4 человек;
- Удмуртская Республика — 4 человек;
- Республика Тыва — 4 человек;
- Республика Бурятия — 3 человек;
- Псковская область — 2 человек;
- Омская область — 2 человек;
- Амурская область — 2 человек;
- Иркутская область — 1 человек;
- Забайкальский край — 1 человек;
- Магаданская область — 1 человек;
- Еврейская АО — 1 человек;
- Крым — 3 человек.
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.