Коронавирус в США, новости на сегодня, 20 апреля, сколько заболевших и умерших

Соединенные Штаты больше всех в мире страдают от пандемии COVID-19. Если верить статистике, то именно в этой стране больше всего зараженных, погибших и вылечившихся пациентов от вируса. Напомним, что пандемия зародилась в Поднебесной, в городе Ухань. Представители Соединенных Штатов, в том числе и глава государства считают, что вирус могли создать искусственно в одной из лабораторий Уханя.

Не так давно с таким заявлением выступили как Дональд Трамп, так и Майк Помпео. Глава американского государства поручил спецразведке исследовать уханьские лаборатории, если же они что-то найдут, то сразу доложить ему об этом. Более того, руководитель государства попросил составить специальную шкалу времени, куда будут записывать все детали вплоть до минуты и секунды.

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Коронавирус в США на 20 апреля, сколько заболевших и умерших

В Америке по состоянию на 20 апреля 2020 года зафиксировано свыше 738 тысяч случаев инфицирования. Погибших – 39 015, количество вылечившихся – 68 285.

Стоит напомнить, что Америка все еще лидирует в печальном рейтинге по количеству зараженных и летальных исходов во всем мире. В Соединенных Штатов больше зараженных, чем в Испании – 195 944, Италии – 175 925, Франции – 151 793, Германии – 143 724, Англии – 114 217 и Поднебесной – 82 735. Активных случаев болезни в Соединенных Штатов – 631 623, при этом 13 551 из них находятся в тяжелом или критическом состоянии.

Трамп уверен в виновности Китая

Глава американского государства пригрозил Поднебесной серьезными последствиями за сокрытие фактов о пандемии COVID-19. Об этом Дональд Трамп заявил во время брифинга в Белом доме. Глава государства не уточнил, какие именно будут последствия.

Американский лидер заявил, что Поднебесная ошиблась и поздно предупредили мир об опасности пандемии COVID-19. Он заявил, что ошибки случаются, но добавил, что руководство Поднебесной должно понести ответственность, если специально скрывало масштабы пандемии COVID-19 и его опасность. Он добавил, что КНР в этом обвиняют не в первый раз, тогда как Поднебесная ничем не может на это ответить.

Стоит напомнить, что разведка Соединенных Штатов уверена в том, что Поднебесная скрывает реальные масштабы вспышки вируса COVID-19. Руководитель Пентагона Марк Эспер говорит, что власти КНР до сих пор скрывают правдивую информацию о вирусе COVID-19, как и на первоначальных этапах. На эти обвинения МИД КНР заявили, что такая версия, а также версия об утечке вируса COVID-19 из лаборатории Уханя, не имеет никаких доказательств.

Отметим, что лидер Поднебесной Си Цзиньпин предупредил мир об угрозе пандемии COVID-19 только на седьмой день после того, как власти страны сами пришли к такому выводу. Документы, с которыми ознакомились собеседники ТВ-канала Fox News, подробно описывают, как медики в лаборатории пытались сдержать распространение вируса на ранних этапах. При этом источники канала говорят, что на уханьском рынке животных и морепродуктов «Хуанань», который ранее называли возможным источником распространения заразы, никогда не продавали летучих мышей. Также было предположение, что власти КНР специально выдумали эту версию, чтобы отвести любые подозрения от лаборатории.

Отметим, что канал Fox News за последнюю неделю дважды выступил с обвинениями в адрес Китая. В последний раз журналисты канала опубликовали информацию о том, что спецразведка Соединенных Штатов начала исследовать лаборатории в Ухане. Интересно, что этот канал является самым любимым ТВ-каналом действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, о чем он неоднократно говорил.