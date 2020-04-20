В Уфе пройдет распродажа арестованных автомобилей

15 мая в Уфе пройдут два аукциона по продаже 60 арестованных автомобилей. Принять участие в них могут все желающие – прием заявок продлится до 29 апреля. Об этом говорится в извещении о торгах на сайте управления ФССП по Башкирии.

Самыми дорогими лотами предстоящих торгов, как сообщают «Автоновости дня», станут два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado – 2013 года и 2010 годов выпуска с начальными ценниками 2 170 000 и 1 200 000 рублей соответственно, внедорожник Cadillac Escalade 2012 года за 1 488 000 рублей и кроссовер Toyota RAV4 2013 года, оцененный в 1 050 000 рублей.

Дешевле всех оценили отечественные ВАЗ-21103 2004 года выпуска и Богдан 211040-84U-4 2012 года – их начнут торговать с 97 920 и 102 000 рублей соответственно.

Ознакомиться с полным перечнем реализуемого имущества можно на сайте ФССП России или на torgi.gov.ru. Телефон для справок: 286-51-39.