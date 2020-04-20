Двум Алтаям вновь прогнозируют массовое банкротство мусорных регоператоров

В 20 российских регионах, включая Алтайский край и Республику Алтай, в ближайшие месяцы могут прекратить работу регоператоры ТКО. К такому выводу пришел Российский экологический оператор (РЭО), сообщает ТАСС. Отмечается, что это связано с обвалом собираемости платежей за вывоз мусора.

По оценке РЭО, собираемость платежей за услуги регоператоров в апреле упала до 60 %. В связи с этим возникает угроза банкротства для многих отраслевых фирм. Такой риск существует в 20 регионах, где компании могут приостановить свою деятельность уже до 1 июня текущего года. В данный список попал Алтайский край и Республика Алтай.

По данным регоператоров, которые приводит «Алтайская правда», некоторые жители региона еще ни разу не оплачивали услугу. Есть случаи, когда долг на домовладение доходит до 10–15 тысяч рублей. При этом услуга «Обращение с ТКО» с 1 января 2019 года стала коммунальной, значит, все без исключения потребители должны оплачивать ее по аналогии с другими коммунальными услугами – водой, светом, отоплением. «В новой системе обращения с твердыми коммунальными отходами есть ряд сложностей, в том числе и недопонимание со стороны жителей, органов местного самоуправления. Но работа ведется. Помогаем муниципалитетам деньгами на приобретение емкостей. Уверен, оборудование населенных пунктов контейнерами продолжится и в нынешнем году», — прокомментировал глава Минстроя Алтайского края Иван Гилев.

Гендиректор РЭО Илья Гудков в ходе видеоконференции с Совфедом отметил, что ситуация еще может усугубиться, а список может пополниться еще 15 проблемными субъектами. С его слов, собираемость платежей за услуги по вывозу отходов может упасть еще до 40 %, если так называемый режим самоизоляции будет протекать в текущем виде.

Ранее Российский экономический оператор уже создал оперативный штаб для помощи региональным фирмам, поскольку 17 из них находились под угрозой банкротства. Кроме того, в настоящее время правительством РФ утверждена мера поддержки для регоператоров, по которой они могут в течение трех месяцев могут получить компенсацию 20 % расчетной необходимой валовой выручки. Также на согласовании находится проект постановления правительства о субсидировании процентной ставки по кредитам, привлеченными регоператорами с января 2019 по март 2020 года в размере 100% ключевой ставки Центробанка.

Отметим, что крах «мусорной» реформы в Алтайском крае прогнозируют регулярно. В основном это связано с низкой собираемостью платежей. Многие жители региона считают, что тарифы на вывоз мусора неоправданно завышены. В текущем году в пяти из семи «мусорных» зон эти тарифы уже снижены. Рост платежей произойдет лишь у жителей бийской зоны, куда входит и Белокуриха, а также Заринской зоны.