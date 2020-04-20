Reuters: Турция может сдержать COVID-19 в течение 38 дней, если объявит полный карантин

Турция ввела строгий комендантский час для лиц в возрасте до 20 лет и старше 65 лет, закрыла предприятия, закрыла границы, ограничила поездки и ввела комендантский час в выходные дни. Власти оставили многие предприятия и фабрики открытыми, воздержавшись от введения полной общенациональной блокировки, отмечает агентство.

Однако предварительные выводы пяти турецких экономистов, опубликованные в четверг в блоге журналиста Мурата Йеткина, предполагают, что Турция столкнётся с 17%-ым экономическим спадом, если она сохранит свой текущий курс, в отличие от 7,8%-ого спада, если она введёт полный карантин немедленно. По словам экспертов, это лучше изолирует экономику.

«Когда откладывается полный карантин, становится всё труднее сдерживать пандемию, и таким образом продолжительность блокировки и, следовательно, экономические издержки увеличиваются», — заявили экономисты из университета Коч в Стамбуле и университета Мэриленда в США.

Исследователи заявили, что строгая изоляция, как это было в Китае, когда люди выходили из дома только в случае крайней необходимости, могла бы сдержать за 38 дней вспышку коронавируса в Турции, если бы была введена немедленно, при лучшем сценарии экономического спада в 7,8%. По мнению экспертов, всего лишь однодневная задержка с введением блокировки продлит карантин до 44 дней, а затем экономика сократится на 8,2%.

При нынешних мерах Турции, скорее всего, потребуется около 200 дней, чтобы сдержать вспышку болезни, говорится в исследовании.

Исследование предполагает, что будет создан пакет стимулов в размере около 7,8% от ВВП, который поможет компаниям выжить и восстановиться после блокировки. В данной модели не учитываются внешние заимствования. Исследователи заявили, что более подробная информация будет доступна, когда они опубликуют работу.

В исследовании приняли участие Сельва Демиралп, Джем Чакмаклы, Севджан Йешильташ и Мухаммед Али Йылдырым из университета Коч, а также Шебнем Калемли-Озджан из университета Мэриленда.