Адренохром, коронавирус, педофилы — есть ли связь?

Итак, господа. Информация, которую вы прочтёте в этом и последующих двух постах, конечно же никакая не истина в последней инстанции, а лишь тема для размышлений. Тема, впрочем, объясняет много несостыковок и разрыва логических цепочек в том трэше, что сейчас происходит в мире.

Кстати, перед тем как будете читать, вспомните нестареющих представителей нашей так называемой «элиты». Ну, как пример – Пугачёва, сделавшая 100500 миллионов подтяжек, накачек и перетяжек, которая всё равно выглядит после этого словно крепко пьющая бабушка, и вечно молодая, словно дочь Дункана Маклауда – Ротару. Ни на что не намекаю, думайте сами.

ВАМПИРША

Все из вас знают легенду об Эржебет Батори — венгерской графине из известного рода Батори, богатейшей аристократке Венгрии своего времени, которая была известна серийными убийствами молодых девушек. На территории​ замка вампирши было найдено сотни изуродованных тел мёртвых девушек. Легенды гласят, что она не только купалась в крови девственниц, но и пила их кровь. Все это осуществлялось только для того, чтобы сохранить молодость.​

Все это сказки, подумаете вы, искажение древности.​ А что, если я вам скажу, что члены мировой элиты,​ монархи Европы и мира, бизнесмены, политики, конгрессмены, звезды Голливуда,​ владельцы корпораций имеют те же извращенные,​ аномальные, больные​ пристрастия.​ Они шли на самые ужасные преступления, чтобы получить свою желанную кровь.​ Традиция Батори никогда не умирала. В семьях элит эта тайна передавалась из поколения в поколение, о ней знали только свои.

НАШЕ ВРЕМЯ​

Эликсир молодости, за которым так гналась Батори, существует. Только чтобы его получить, нужно заплатить высокую цену.​ И когда вы узнаете всю правду, будете не просто шокированы, а придете в ужас.​

Цена эта​ – невинные детские жизни. Мировой элите пришлось развернуть масштабную сатанинскую сеть по​ похищению, переправке детей для последующего производства эликсира и нелегальной торговли их органами. Это ужасающее преступление перед человечеством, в результате которого погибло немыслимое количество младенцев и детей.

Современный эликсир молодости называется АДРЕНОХРОМ. Это изъятая кровь детей с высочайшей концентрацией адреналина. Кровь извлекают из шишковидной железы ребенка в момент страха и ужаса, когда уровень адреналина зашкаливает. Кровь взрослых непригодна, так как c возрастом шишковидная железа не растет и выработка адреналина падает. В результате травмы​ дети же испытывают более высокие приливы адреналина.

Адренохром — Голливудский наркотик для молодости и долголетия.​ Его цена составляет $1.5 миллиардов за килограмм (2.2 фунта).

Впервые наркотик был упомянут в книге “Страх и ненависть в Лас-Вегасе” 1971 года. Автор — Хантер Томпсон. Позже появился одноименный фильм с Джонни Деппом в главной роли.

Формула Адренохрома напоминает кролика. Часто Q писал: “Кроличья нора глубока” или “Cледуй за белым​ кроликом”.​ Теперь очевидно, насколько сильно вся эта цепь событий связана с Адренохромом.

Мэл Гибсон неоднократно говорил, что новорожденные дети являются валютой в сатанинском обществе педофилов Голливуда.

ИСТОЧНИКИ АДРЕНОХРОМА

На www.exposingpedovore.wordpress.com я нашла​ следующую информацию:​

«Постоянная нужда в живых объектах для изъятия химического компонента объясняет, почему сионисты не хотят мира между Палестиной и Израилем.

Палестинцы считаются вторым сортом, поэтому их органы, ткани и Адренохром​ могут быть легально изъяты на нужды жителей Израиля.​ ​ Они также​ занимаются массовым трафиком детей по всему миру, покупают их и продают.

В​ США пропадает примерно 460,000+ детей каждый год, хотя истинные цифры могут быть куда выше.​ Все данные​ тщательно скрывались”.

Джеффри Эпштейн на своем острове потчевал своих влиятельных друзей не только молоденькими девушками, но и детьми. Что там происходило, нам лучше не знать. Однако многих, кто​ прилетал на частных самолетах на его остров, ждет арест и военный трибунал. Насилие несовершеннолетних в данном случае второстепенно.​

Гости острова (полный список в каруселе):​ Алек Болдуин, Андерсон Купер, Барак Обама, Бен Аффлек, Бейонсе, Билл Клинтон, Билл Мюррей, Чарли Шин, Кортни Лав,

Дэми Мур, Гислейн Максвелл, Гвен Стефани, Джеймс Франко, Джеймс Ганн, Джим Керри, Джон Кьюсак, Джон Ледженд, Кэти Перри, Кевин Спейси, Линн Форестер Де Ротшильд,

Мадонна Чиконе, Мэрил Стрип, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Фаррел Уильямс, Квентин Тарантино, Роберт Дауни Младший,​ Сет Грин, Шон Картер (Джей Зи), Стефани Германотта (Леди Гага),

Стивен Спилберг, Стивен Тайлер, Светлана Грязнова (кто это?),​ Том Хэнкс, Уил Смит, Уилл Феррел,​ Вуди Аллен.​

Высокий спрос на Адренохром является причиной того, почему в мире исчезает так много детей. Их похищают, перевозят и приносят в жертву.

Потребители (мировая элита и Голливуд) являются сосущими кровь вампирами в прямом смысле этого выражения. Причем, чтобы не потерять деньги, влияние и контракты, они обязаны участвовать в трафике детей (Опра).

Детей поставляли из стран третьего мира. Если брать США, то больше всего ввозили из Мексики, поэтому Трамп хочет построить стену и закрыть границу.

КОДОВЫЕ СЛОВА

Информация с www.exposingpedovore.wordpress.com:

“Педофилы называют Адренохром “Соусом из грецкого ореха”, так как​ шишковидная железа напоминает грецкий орех или шишку. Термин был обнаружен в ходе переписки​ Хиллари Клинтон с Джоном Подестой 2016 года. Почтовый ящик Клинтон был взломан, а содержимое опубликовано на сайте Wikileaks, который создал Джулиан Ассанж.

“Соус из грецкого ореха”​ ​звучит очень невинно, но это код, который используют сатанинские вампиры.​ Это их секретный каннибалистический рецепт, который не может быть осуществлен без сексуального насилия, травмирования детей, пыток над ними​ и их последующего убийства. По окончании пыток они вырезают шишковидную железу и извлекают кровь.​ Это дьявольский напиток, который помогает им не стареть и​ испытывать кайф.

Среди высокопоставленных вампиров ходит выражение​ “Напиться кровью святых” – это означает, что после потребления детской крови с высочайшей концентрацией адреналина​ наступает состояние опьянения. Это тщательно охраняемый секрет элит, который они знали еще со времен ранней античности”. ⠀

НАРКОТИК

Репортерами сайта был найден редкий и тщательно скрываемый​ документ 1971 года. Там говорилось, что Адренохром работает как героин.​ Постоянное употребление приводит к полной остановке выработки собственного адреналина.

То есть если не принимать Адренохром детей, наступит жесточайшая ломка и внезапное старение.​ По сети ходят фото Джонни Деппа, Селин Дион и Глории Вандербильт во время использования и после того, как поставки наркотика прекратились.​ Именно его использование объясняет, почему голливудские звезды не стареют.

КАРАНТИН

Введение мирового карантина из-за Коронавируса означает то, что поставка наркотика полностью перекрыта. Резкое прекращение потребления ведет к жесточайшей ломке и болезненной смерти.

Можно принимать синтетический заменитель или наркоманы должны сами доставать «источник» дозы. Однако сейчас все дети под присмотром на карантине, а значит возможности украсть ребенка нет.​

Дети исчезали всегда. Однако в период президентства Бушей, Клинтона, Обамы люди ничего не знали.

Президенты, политики, Ватикан, монархи мира покрывали друг друга.​ Многие из них финансировали детские фонды в третьих странах, чтобы​ иметь непосредственный доступ к “источнику» Адренохрома.

Примеры: Академия лидерства Опры Уинфри для девочек, фонд Хиллари Клинтон, который помогал восстанавливать Гаити после​ землетрясения, после чего пропадали дети, благотворительность Матери Терезы.

Трамп разворошил осиное гнездо​ и объявил охоту на всех, кто принимал участвовал в преступной деятельности. Правительство США составило около 500 тысяч обвинительных заключений, и операция КОРОНАВИРУС 2020​ направлена именно на их поимку и арест.

Также есть информация, что Тайное Правительство или Кабал, которые незримо управляли планетой, также в процессе свержения.

В операции участвуют около 200 стран. По слухам в Италии происходят самые масштабные аресты, так как там находится Ватикан.

Меркель, королева Англии, Трюдо уже находятся под домашним арестом.

Так как детей переправляли через бункеры​ и подземные ходы, Трампу нужно​ было убрать людей с улиц, чтобы военные​ могли​ беспрепятственно находить скрывающихся преступников под землей с помощью специального оборудования типа тепловизора.

Сейчас в США введено военное положение, людей на улицах практически нет.

По данным человека, которому можно доверять,​ в марте в Солт Лейк Сити, штат Юта наблюдалось якобы землетрясение. На самом деле военные​ уничтожали бункеры и туннели, которые принадлежали Мормонской церкви.​ Они их использовали, чтобы также тайно переправлять детей.​

Недавно в СМИ появилась статья о том, что полиция Эквадора запретила посадку испанских и датских самолетов.​ Известно, что Эквадор не экстрадирует преступников. В самолетах находились те, кому нужно было​ скрыться от ареста. Кто там скрывался: монархи, члены правительств, банкиры?

МОНСТРЫ В ОБЛИЧИИ ЧЕЛОВЕКА

Тех, кто пытает детей, сложно назвать людьми.​ Нормальный человек не стал бы делать подобное​ по собственной воле, он испытывал бы отвращение и неприятие. Я думаю, что пьющие кровь, имеют нечеловеческую суть.

Однажды Трамп написал: “Мы сражаемся с невидимым врагом”.​ Он подразумевает бога Тьмы, Сатану, Молоха, Ваала, Дьявола … У этой сущности много имен, но связана она с расой поработителей, которые захватили контроль над землей тысячи лет назад. Будем надеяться, что по мере пробуждения людей, ситуация также изменится. Мы живём в интересное время.

ФЕРРИТИН

Теперь перейдем к самому важному. Это свежая информация, и вы будете по-настоящему потрясены.​ Я собрала несколько источников. Публикую свой сборный перевод.

Как-то трамп опубликовал Твитт: “Despite the constant negative press COVFEFE”/ “»Несмотря на постоянную негативную прессу COVFEFE”.​ Что это за загадочная аббревиатура, никто не мог понять. Но последователи Q занялись расшифровкой.

И обнаружилась удивительная информация: COV=COVID/ FEFE=ЖЕЛЕЗО, КОРОНАВИРУС + ЖЕЛЕЗО.

FeFe или Ферритин – это маркер для выявления потребителей Адренохрома.​ Ферритин – это белок, который содержит железо. Это основная форма железа, которое находится внутри клетки.​ С помощью него можно выявить уровень железа в крови. У потребителей Адренохрома он зашкаливает.​ Они знают об этом и боятся.

Ученые США также выявили лекарства от Коронавируса:

1. Азитромицин –​ антибиотик-азалид, оказывающий воздействие на различные виды бактерий, подавляет их размножение и замедляет рост.

2. Гидроксихлорохин — противомалярийное средство, которое подавляет Т-лимфоциты.

3. Абсент для дезинфекции рук — важнейший компонент: экстракт горькой полыни, в эфирных маслах которой содержится большое количество туйона.

Взаимодействуя с железом, полынь вырабатывает свободные радикалы.​ В сети пишут, что тех, у кого показатели железа повышены, полынь и вышеупомянутые лекарства могут убить.​

Получается, они не могут вылечиться от К-вируса. Не особенно понятно по поводу двух первых лекарств, я не врач, поэтому не могу делать выводы самостоятельно. Возможно там есть компоненты, которые также взаимодействуют с железом.

ШАХ И МАТ

Я недавно была в Лос-Анджелесе и мне рассказали кое-что интересное, потом я сама нашла эту информацию. Поразило, что люди начали говорить на эту тему. Мне стало известно про этот наркотик три года назад благодаря Q, но тогда я не могла это обсуждать ни с кем.

Итак, синтетический Адренохром, произведенный в Вухане, Китай, был намеренно заражен особым​ типом​ Коронавируса. Всех, кто принял испорченный Адренохром,​ заставят здать тест на кровь. Тест послужит доказательством потребления Адренохром из Вуханя. Это Prima Facia Evidence, то есть​ достаточно серьезное доказательство для возбуждения уголовного дела.

Если вы будете внимательно вглядываться в лица звезд, которые сидят на карантине, вы увидите панику и страх на их лицах или же они выдадут себя аномальным поведением.

Недавно Мадонна написала, что она “может убить за тарелку с пастой”. Кодовое слово “Паста” среди педоф-в означает убить маленького мальчика.​ Сейчас она знает, что отравлена синтетическим Адренохром из Вуханя и что ее (и таких как она, например, Эллен, Вайнштейна, Хэнкса) ждет смерть либо от ломки в изоляции,​ либо от лекарств от Коронавируса. Кстати, Мадонна является High Priestess (Верховная Жрица голливудских сатанистов).

Я знаю, что Бейонсе и Джей Зи также арестованы или находятся под домашним арестом.

Перевод одного комментария: “У всех, кто принимал Адренохром, был выбор. Они знали, что делают и знали, сколько детей будет подвержено зверским пыткам, чтобы его достать. Сейчас поздно лить слезы”.

Шах и мат.