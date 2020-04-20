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РИА Новости

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/456/11039456/Lavrov-Putin-pic905-895x505-67147.jpg" alt="Песков: Путину было непросто решить о переносе парада Победы" /></p> <p>

Президенту России Владимиру Путину было непросто принимать решение о переносе парада Победы с 9 мая. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Президенту наверняка было непросто принимать такое решение», — предположил его помощник.

Песков отметил, что Путин перенес Парад, так как у него в приоритете находится здоровье россиян. Однако, пресс-секретарь добавил, что День Победы все равно будут отмечать в стране.

«Как же 9 мая не отметить? Это обязательно!» — подчеркнул Песков.

Ранее российские ветеранские организации направили президенту РФ Владимиру Путину письмо с просьбой перенести из-за коронавируса на более позднюю дату парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который должен был состояться 9 мая. 16 апреля глава государства заявил, что парад Победы отложен. Дата переноса пока не определена.

За последние сутки в России выявили 6060 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах России. Всего на данный момент число инфицированных в стране составляет 42 853, выздоровел 3291 пациент, а умер — 361.

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