Российский Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского Boeing

Российский истребитель Су-35 пролетел в нескольких метрах от американского патрульного противолодочного самолета Boeing P-8А Poseidon. Видео инцидента опубликовано в Twitter-аккаунте 6-го флота ВМС США.

Американский самолет был перехвачен российским во время полета в международном воздушном пространстве над Средиземным морем два раза за 100 минут, сообщается в пресс-релизе флота. Оба раза во время маневра Су-35 пролетел менее, чем в восьми метрах от P-8А Poseidon.

Второй перехват, по оценке американских военных, был выполнен непрофессионально. Отмечается, что скорость Су-35 была слишком высокой, из-за чего под угрозу была поставлена безопасность обоих самолетов.