Оценена эффективность антибактериального мыла против коронавируса

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«Прорыв» в российской армии: военные получили новые танки
Share Tweet Share Share Email CommentsЕвгений Одиноков/РИА «Новости»Российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М «Прорыв», сообщили в Западном военном округе. Испытания этих машин завершились...
Имплантация чипов под кожу — план Билла Гейтса, озвученный в интервью
Сооснователь Microsoft в последнее время часто говорит о проблеме вируса-который-нельзя-называть (ВКНН). Он дал интервью американскому интернет-ресурсу TED, а до этого отвечал на вопросы пользователей...
Армия Сирии атаковала штабы боевиков
Штабы боевиков в провинции Идлиб атаковала Сирийская Арабская армия (САА) пару дней назад. Правительственные силы атаковали ракетами штабы боевиков в деревнях Кансафра и Кафрувейд....
Зачем киты выпрыгивают из воды? Ученые нашли ответ
Share Tweet Share Share Email CommentsПрыжки над водой и сопровождающий их шум оказались для китов-горбачей способом коммуникации — пишет tjournalГорбатые киты известны своей любовью к...
Нулевой пациент заразился в лаборатории Уханя: всплыли шокирующие данные
Как удалось установить, первым больным оказался сотрудник одной из военных лабораторий, которая находится на территории Уханя. Данная информация долгое время скрывалась, а все...