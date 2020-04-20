Игравший с Дэвидом Боуи бас-гитарист Мэтью Селигман умер от коронавируса

Мэтью СелигманКадр: YouTube

Умер заболевший коронавирусом бас-гитарист Мэтью Селигман (Matthew Seligman). Об этом в своем Facebook сообщил певец и гитарист Томас Долби.

Музыкант скончался на 65-м году жизни. Незадолго до смерти он перенес инсульт. Последние две недели он находится в лондонской больнице на искусственной вентиляции легких из-за коронавирусной инфекции.

Селигман играл в группе Thompson Twins, а также выступал с такими звездами, как Дэвид Боуи, Шинейд О’Коннор и Моррисси.

16 апреля от осложнений, вызванных коронавирусом, умер звезда джаза Ли Кониц. Основателю кул-джаза, записавшему более 150 альбомов, было 92 года.