Трамп предложил помощь Ирану из-за коронавируса

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Президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь Ирану в борьбе с эпидемией коронавируса в стране. Об этом он заявил на брифинге в Белом доме, передает ТАСС.

«Я готов сделать что-то, если они этого хотят, если они попросят. Они должны быть умнее и пойти на соглашение о нормализации отношений. Иран сильно пострадал от вируса», — сказал он. Американский лидер пояснил, что в Штатах сейчас имеются тысячи аппаратов ИВЛ, еще часть аппаратов находится в процессе производства.

В воскресенье, 19 апреля, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран отвергает любые предложения помощи от США и «не будет принимать советы ни от какого американского политика».

30 марта Зариф обвинил США в медицинском терроризме из-за продолжения политики санкций в условиях пандемии коронавируса. По мнению главы дипведомства, Соединенные Штаты применяют «медицинский и экономический терроризм» в отношении Ирана. В частности, он назвал целью Вашингтона не позволить стране пользоваться ее самолетным парком и мешать в борьбе с COVID-19. Зариф назвал такие действия преступлением против человечности, призвав не создавать перебои в доставке международной помощи.

Иран входит в десятку стран с наибольшим числом инфицирования коронавирусом. По последним данным, в Исламской Республике выявлено 82,2 тысячи случаев заражения, 5 118 человек умерли.