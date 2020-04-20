Ксения Собчак поздравила поклонников с Пасхой в необычной шляпе с мухомором

Телеведущая Ксения Собчак вновь удивила поклонников: как известно, светская львица не является верующим человеком, но все равно поздравила подписчиков в социальных сетях с Пасхой. Знаменитость решила принять участие в интернет-флешмобе, начатом журналистом Ильей Красильщиком. Суть задания такова: участнику необходимо играть в битки пасхальным яйцом в удаленном режиме. Собчак не отказалась от участия в данном флешмобе, передав эстафету своей подруге Ольге Слуцкер. Поклонников больше удивил необычный образ ведущей: она была запечатлена в странном головном уборе в виде ягод и большого мухомора, а её лицо на протяжении всего ролика оставалось невозмутимым. [media=https://youtube.com//watch?time_continue=6&v=ns4IMsTyZjc&feature=emb_logo]Тем не менее, некоторые интернет-пользователи возмутились, так как Собчак является неверующей, поэтому ей было незачем поздравлять других с Пасхой, тем более в таком необычном образе.