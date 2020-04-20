Депутат назвал незаконными штрафы с камер для водителей без пропуска

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков назвал незаконной возможность упрощенного порядка оформления штрафов с помощью фотовидеофиксации для водителей без пропуска. Его слова передает «Интерфакс».

Депутат пояснил, что использование камер возможно только для того, чтобы перехватить нарушителя, а затем составить протокол. При этом он подчеркнул, что вынести штраф за отсутствие пропуска на основании только этих данных, то есть по упрощенной схеме, незаконно. «Упрощенная схема предусматривает, что “письмо счастья” вообще без протокола идет собственнику автомобиля, а не водителю», — напомнил Лысаков.

Кроме того, эвакуировать автомобиль и доставлять его на штрафстоянку на основании регионального законодательства также неправомерно. Задержать транспортное средство можно лишь на основании 27.13 КоАП Российской Федерации, добавил депутат.

Ранее информацию о том, что в Москве нарушивших режим самоизоляции водителей будут фиксировать на камеры, после чего высылать им на почту штрафы, опроверг председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Он заверил, что камеры продолжают фиксировать лишь нарушения ПДД.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что камеры будут задействованы для контроля за соблюдением пропускного режима

при поездках на автомобиле. Водитель должен будет включить государственный номер машины в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до начала первой поездки, иначе она будет считаться нарушением.