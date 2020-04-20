Максим Виторган опубликовал снимок в постели с Нино Нинидзе

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Максим Виторган и Нино Нинидзе лишь недавно перестали скрывать свои отношения и начали без стеснения появляться на публике. Теперь актер решил в полной мере удивить поклонников, опубликовав снимок в постели с возлюбленной.

Максим Виторган и Нино Нинидзе выбрали оригинальный способ для поздравления Аглаи Тарасовой с днем рождения: в разделе “Истории” актера на веб-платформе Instagram появилось пикантное фото. На черно-белом изображении пара была запечатлена лежащей в постели, а также сопровождалась подписью: “Дорогая, живи легко, счастливо и долго. Пусть в этот день в твоей жизни всегда начинается только хорошее”, – говорилось в обращении к коллеге по цеху.

В публикации Нинидзе и Виторган также намекнули, что их отношения начались более года назад. Примечательно, что возлюбленные до сих пор общаются со своими экс-супругами и не стесняются показываться вместе на мероприятиях. К примеру, актер часто обменивается поздравлениями с Ксенией Собчак, с которой также месяцами ранее отправлялся на отдых. А вот бывший муж Нинидзе, Кирилл Плетнев – тяжелее перенес расставание с артисткой, потому не разглашает сведений о своей личной жизни.