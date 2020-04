«Что карантин делает с людьми?»: Ксения Бородина предстала перед поклонниками без макияжа

Share Tweet Share Share Email Comments

Телеведущая Ксения Бородина, соблюдая режим самоизоляции, решила поделиться с поклонниками процессом нанесения макияжа от профессионального визажиста. Впервые знаменитость предстала перед своими подписчиками без макияжа.

Ксения Бородина, не имея других поводов для публикаций, показала работу профессионального визажиста на своём лице. «Меня никто не может заставить делать такие видео, однако карантин смог», – отметила телеведущая. Макияж получился очень лёгким с акцентом на глаза. Можно отметить использование естественных и нежных оттенков теней, хайлайтера и помады. Визажист не стал использовать большое количество контурирующих средств, чтобы не перегружать макияж. С помощью косметики удалось подчеркнуть красивые черты лица Бородиной и скрыть изъяны.

View this post on Instagram

Вот в жизни меня не заставить, записать такого рода видео, что карантин делает с людими🤣🤣🤣 спасибо @ko.medina 💋💋 Использованные продукты 1. Тон – флюид LA MER 2. Консилер – ESTÉE LAUDER double wear 3. Кремовые румяна – BOBBI BROWN pot rouge for lips&cheeks 4. Пудра компактная – KVD vegan beauty 5. Брови – карандаш BOBBI BROWN long-wear brow pencil 6. Карандаш для глаз коричневый – CLARINS waterpoof eye pencil 7. Кремовые тени – NYX liquid suede metallic matte 8. Тени с эффектом сияния – NATASHA DENONA 9. Тени матовые – YSL 10. Хайлайтер – DIOR BACKTAGE 11. Румяна сухие – CHARLOTTE TILBURY cheek to chic 12. Карандаш для губ – URBAN DECAY 13. Помада – BOBBI BROWN

A post shared by Ксения Бородина (@borodylia) on Apr 18, 2020 at 6:35am PDT