Анна Хилькевич показала, как безопасно целоваться в условиях пандемии

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Анна Хилькевич с начала пандемии коронавируса радует своих поклонников забавными постами в соцсетях. Недавно актриса показала, как безопасно целоваться в условиях самоизоляции.

Многие подписчики Анны Хилькевич на веб-платформе Instagram отмечают, что их кумир способен заряжать позитивом, несмотря на общенациональный карантин. Новая публикация актрисы сопровождалась фотографией, на которой звезда тянется губами к своему мужу Артуру Волкову. Последний натянул на лицо шапку, чтобы таким образом “избежать заражения”. Часть пользователей принялась шутить по поводу снимка, отмечая, что для подобных целей нужно “закрывать рот, а не глаза”.

Всего за пару часов пост собрал более 90 тысяч отметок “Мне нравится” и неисчислимое количество комментариев. На данный момент Анна Хилькевич придерживается предписаний эпидемиологов и находится вместе с семьей в собственном доме. Днями ранее звезда сериала “Универ. Новая общага” сообщила, что будет периодически выходить с прямым эфиром в соцсетях, чтобы провести кулинарное шоу в паре с шеф-поваром Марком Стаценко.