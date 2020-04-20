Появились новые подробности о состоянии Анастасии Заворотнюк

Звезда «Моя моей прекрасной няни» находится в московской клинике.

По информации СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк

приступила к интенсивному лечению. Ей стало лучше, и врачи продолжили сражаться за ее жизнь и здоровье. Анастасию возят на химиотерапию и к нейрохирургам в клинику. Рядом с ней всегда находится супруг Петр Чернышев.

Семья актрисы не дает прессе комментариев о ее состоянии. В марте впервые прервала молчание старшая дочь Заворотнюк Анна. Она поблагодарила поклонников за поддержку в самый тяжелый для нее период жизни.

«Нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдёт радость и счастье», — написала девушка в личном блоге.

Напомним, что весной 2018 года появились слухи о том, звезда сериала «Моя прекрасная няня» серьезно больна. Тогда артистка внезапно прекратила выходить в свет, а осенью прошлого года родные подтвердили, что у Анастасии диагностирован рак мозга четвертой степени. В ноябре фигуристка Татьяна Навка передала часть собранных с ледового шоу средства на лечение Анастасии.