Как в СССР военную технику на бананы обменивали

Сегодня бананы уже не считаются каким-то экзотическим фруктом. Их можно купить практически в каждом супермаркете и небольших торговых точках. Но были и совсем другие времена, когда этот продукт воспринимался, как нечто особенное, праздничное и необычное. В СССР продавались зеленые бананы / Фото: yaadmarket.comСоветские люди нередко шутили, что в стране было три вида этих самых бананов – зеленые, сушеные и текстильные. Под последней группой подразумевали модель брюк, которые в бедрах были широкими, а на щиколотках узкими. Получить эту вещь в восьмидесятых годах мечтали абсолютно все молодые люди. Первые бананы появились в Советском Союзе в 1938 году / Фото: banana.byЧто касается натуральных бананов, съедобных, то они в СССР появились впервые в тридцать восьмом году, спустя какое-то время после сказанной Сталиным фразы, ставшей крылатой: «Жить стало лучше, жить стало веселей».Доля правды в этом действительно была. После тяжелых времен (революции, а затем и Гражданской войны) страна понемногу прошла восстановительный период. Можно было и побаловать граждан экзотическими, необычными для них плодами.Но была и загвоздка. Доступными эти плоды были не для всех. Купить бананы могли только те, кто проживал в Москве или население столиц других республик. Что касается провинциальных городков, а тем более сел, то здесь никто о бананах ничего не знал и даже не слышал. Еще до того, как началась Первая мировая война, в Царской России в больших городах велась продажа бананов. На Тверской в известном магазине Елисеева они лежали целыми гроздями, привлекая внимание покупателей. Но за двадцать пять лет о них попросту забыли. Микоян не поддерживал решение Сталина импортировать бананы в СССР / Фото: yandex.uaАнастас Микоян, который в тот период являлся наркомом внешней торговли, вспоминал, что Сталину бананы пришлись по вкусу. Спустя какое-то время после того, как закончилась Вторая мировая война, он отдал распоряжение делать закупки этих плодов специально для центральных магазинов всех больших советских городов. Правда, Микоян не понимал, как можно было тратить на это дефицитную валюту, так как сам бананы не любил. Бананы специально срезали зелеными, чтобы они не портились в процессе транспортировки / Фото: forward.com

В СССР бананы приезжали незрелыми. Срезали их в этом состоянии специально, чтобы исключить порчу во время транспортировки. Покупатели после приобретения сначала заворачивали плоды в бумагу и оставляли в темном месте, чтобы те дозрели, а уже потом, спустя какой-то период, ели.Основными поставщиками этих плодов в Союз Советских Социалистических Республик, начиная с середины 50-х годов, стали Вьетнам и Китай. Самое интересное, что твердой валютой рассчитываться особо не нужно было. Их поставляли взамен на технику военного назначения и в счет выплаты кредитов. Постепенно, банановая монополия перешла к Вьетнаму, так как отношения между Советским Союзом и Китаем начали портиться, стали очень напряженными. Со временем к поставкам подключилась и Куба. Сегодня же, в основном бананы поставляются Колумбией, Филиппинами, Коста-Рикой и Эквадором. Даже в фильме «Старик Хоттабыч» бананы зеленого цвета / Фото: www.teleguide.infoМногие из нас помнят детскую кинокартину «Старик Хоттабыч», которая вышла в прокат в пятьдесят седьмом году. Там был эпизод с гроздью бананов ярко-зеленого цвета. Конечно, плоды для съемок использовали не настоящие. Они были сделаны из папье-маше специально для этой сцены. Реквизиторы даже не подозревали, что спелые плоды желтые, и изготовили их в том виде, в котором они и продавались в магазинах. В Советский Союз завозили также сушеные (вяленые) бананы / Фото: russian.alibaba.comВ Советский Союз поставляли бананы не только в свежем виде, но и в вяленом или, как еще говорили, сушеном. Китайские продукты завозились в металлических плоских коробках. Вьетнамские к нам приезжали в вакуумных прозрачных упаковках. В советские времена свежие бананы были не просто редким товаром, но еще и очень дорогим. Килограмм плодов имел достаточно высокую цену – два рубля, что, примерно, равнялось десяти булкам хлеба. В 90-х купить бананы можно было в любом городе, а не только в столице / Фото: back-in-ussr.comТаможенный комитет Союза Советских Социалистических Республик в сентябре девяносто первого года издал новый указ. Согласно ему, внушительный перечень товаров был освобожден от налога. Сюда попали и пресловутые бананы. В связи с этим ввоз их в страну вырос в шестьсот раз. Сейчас мы можем купить бананы в любом населенном пункте и в любом магазине с продуктами, причем, совсем недорого.