Адренохром, коронавирус, педофилы — есть ли связь?

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Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Итак, господа. Информация, которую вы прочтёте в этом и последующих двух постах, конечно же никакая не истина в последней инстанции, а лишь тема для размышлений. Тема, впрочем, объясняет много несостыковок и разрыва логических цепочек в том трэше, что сейчас происходит в мире.Кстати, перед тем как будете читать, вспомните нестареющих представителей нашей так называемой «элиты». Ну, как пример – Пугачёва, сделавшая 100500 миллионов подтяжек, накачек и перетяжек, которая всё равно выглядит после этого словно крепко пьющая бабушка, и вечно молодая, словно дочь Дункана Маклауда – Ротару. Ни на что не намекаю, думайте сами.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?

ВАМПИРША

Все из вас знают легенду об Эржебет Батори — венгерской графине из известного рода Батори, богатейшей аристократке Венгрии своего времени, которая была известна серийными убийствами молодых девушек. На территории​ замка вампирши было найдено сотни изуродованных тел мёртвых девушек. Легенды гласят, что она не только купалась в крови девственниц, но и пила их кровь. Все это осуществлялось только для того, чтобы сохранить молодость.​Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Все это сказки, подумаете вы, искажение древности.​ А что, если я вам скажу, что члены мировой элиты,​ монархи Европы и мира, бизнесмены, политики, конгрессмены, звезды Голливуда,​ владельцы корпораций имеют те же извращенные,​ аномальные, больные​ пристрастия.​ Они шли на самые ужасные преступления, чтобы получить свою желанную кровь.​ Традиция Батори никогда не умирала. В семьях элит эта тайна передавалась из поколения в поколение, о ней знали только свои.

НАШЕ ВРЕМЯ​

Эликсир молодости, за которым так гналась Батори, существует. Только чтобы его получить, нужно заплатить высокую цену.​ И когда вы узнаете всю правду, будете не просто шокированы, а придете в ужас.​Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Цена эта​ – невинные детские жизни. Мировой элите пришлось развернуть масштабную сатанинскую сеть по​ похищению, переправке детей для последующего производства эликсира и нелегальной торговли их органами. Это ужасающее преступление перед человечеством, в результате которого погибло немыслимое количество младенцев и детей.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Современный эликсир молодости называется АДРЕНОХРОМ. Это изъятая кровь детей с высочайшей концентрацией адреналина. Кровь извлекают из шишковидной железы ребенка в момент страха и ужаса, когда уровень адреналина зашкаливает. Кровь взрослых непригодна, так как c возрастом шишковидная железа не растет и выработка адреналина падает. В результате травмы​ дети же испытывают более высокие приливы адреналина.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Адренохром — Голливудский наркотик для молодости и долголетия.​ Его цена составляет $1.5 миллиардов за килограмм (2.2 фунта).Впервые наркотик был упомянут в книге “Страх и ненависть в Лас-Вегасе” 1971 года. Автор — Хантер Томпсон. Позже появился одноименный фильм с Джонни Деппом в главной роли.Формула Адренохрома напоминает кролика. Часто Q писал: “Кроличья нора глубока” или “Cледуй за белым​ кроликом”.​ Теперь очевидно, насколько сильно вся эта цепь событий связана с Адренохромом.Мэл Гибсон неоднократно говорил, что новорожденные дети являются валютой в сатанинском обществе педофилов Голливуда.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?

ИСТОЧНИКИ АДРЕНОХРОМА

На www.exposingpedovore.wordpress.com я нашла​ следующую информацию:​»Постоянная нужда в живых объектах для изъятия химического компонента объясняет, почему сионисты не хотят мира между Палестиной и Израилем.Палестинцы считаются вторым сортом, поэтому их органы, ткани и Адренохром​ могут быть легально изъяты на нужды жителей Израиля.​ ​ Они также​ занимаются массовым трафиком детей по всему миру, покупают их и продают.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?В​ США пропадает примерно 460,000+ детей каждый год, хотя истинные цифры могут быть куда выше.​ Все данные​ тщательно скрывались”.Джеффри Эпштейн на своем острове потчевал своих влиятельных друзей не только молоденькими девушками, но и детьми. Что там происходило, нам лучше не знать. Однако многих, кто​ прилетал на частных самолетах на его остров, ждет арест и военный трибунал. Насилие несовершеннолетних в данном случае второстепенно.​Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Гости острова (полный список в каруселе):​ Алек Болдуин, Андерсон Купер, Барак Обама, Бен Аффлек, Бейонсе, Билл Клинтон, Билл Мюррей, Чарли Шин, Кортни Лав, Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Дэми Мур, Гислейн Максвелл, Гвен Стефани, Джеймс Франко, Джеймс Ганн, Джим Керри, Джон Кьюсак, Джон Ледженд, Кэти Перри, Кевин Спейси, Линн Форестер Де Ротшильд, Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Мадонна Чиконе, Мэрил Стрип, Наоми Кэмпбелл, Опра Уинфри, Фаррел Уильямс, Квентин Тарантино, Роберт Дауни Младший,​ Сет Грин, Шон Картер (Джей Зи), Стефани Германотта (Леди Гага), Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Стивен Спилберг, Стивен Тайлер, Светлана Грязнова (кто это?),​ Том Хэнкс, Уил Смит, Уилл Феррел,​ Вуди Аллен.​Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Высокий спрос на Адренохром является причиной того, почему в мире исчезает так много детей. Их похищают, перевозят и приносят в жертву.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Потребители (мировая элита и Голливуд) являются сосущими кровь вампирами в прямом смысле этого выражения. Причем, чтобы не потерять деньги, влияние и контракты, они обязаны участвовать в трафике детей (Опра). Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Детей поставляли из стран третьего мира. Если брать США, то больше всего ввозили из Мексики, поэтому Трамп хочет построить стену и закрыть границу.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?

КОДОВЫЕ СЛОВА

Информация с www.exposingpedovore.wordpress.com:“Педофилы называют Адренохром “Соусом из грецкого ореха”, так как​ шишковидная железа напоминает грецкий орех или шишку. Термин был обнаружен в ходе переписки​ Хиллари Клинтон с Джоном Подестой 2016 года. Почтовый ящик Клинтон был взломан, а содержимое опубликовано на сайте Wikileaks, который создал Джулиан Ассанж.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?“Соус из грецкого ореха”​ ​звучит очень невинно, но это код, который используют сатанинские вампиры.​ Это их секретный каннибалистический рецепт, который не может быть осуществлен без сексуального насилия, травмирования детей, пыток над ними​ и их последующего убийства. По окончании пыток они вырезают шишковидную железу и извлекают кровь.​ Это дьявольский напиток, который помогает им не стареть и​ испытывать кайф.Среди высокопоставленных вампиров ходит выражение​ “Напиться кровью святых” – это означает, что после потребления детской крови с высочайшей концентрацией адреналина​ наступает состояние опьянения. Это тщательно охраняемый секрет элит, который они знали еще со времен ранней античности”. ⠀

НАРКОТИК

Репортерами сайта был найден редкий и тщательно скрываемый​ документ 1971 года. Там говорилось, что Адренохром работает как героин.​ Постоянное употребление приводит к полной остановке выработки собственного адреналина.То есть если не принимать Адренохром детей, наступит жесточайшая ломка и внезапное старение.​ По сети ходят фото Джонни Деппа, Селин Дион и Глории Вандербильт во время использования и после того, как поставки наркотика прекратились.​ Именно его использование объясняет, почему голливудские звезды не стареют.

КАРАНТИН

Введение мирового карантина из-за Коронавируса означает то, что поставка наркотика полностью перекрыта. Резкое прекращение потребления ведет к жесточайшей ломке и болезненной смерти.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Можно принимать синтетический заменитель или наркоманы должны сами доставать «источник» дозы. Однако сейчас все дети под присмотром на карантине, а значит возможности украсть ребенка нет.​Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Дети исчезали всегда. Однако в период президентства Бушей, Клинтона, Обамы люди ничего не знали. Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Президенты, политики, Ватикан, монархи мира покрывали друг друга.​ Многие из них финансировали детские фонды в третьих странах, чтобы​ иметь непосредственный доступ к “источнику» Адренохрома. Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Примеры: Академия лидерства Опры Уинфри для девочек, фонд Хиллари Клинтон, который помогал восстанавливать Гаити после​ землетрясения, после чего пропадали дети, благотворительность Матери Терезы.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Трамп разворошил осиное гнездо​ и объявил охоту на всех, кто принимал участвовал в преступной деятельности. Правительство США составило около 500 тысяч обвинительных заключений, и операция КОРОНАВИРУС 2020​ направлена именно на их поимку и арест.

Также есть информация, что Тайное Правительство или Кабал, которые незримо управляли планетой, также в процессе свержения.В операции участвуют около 200 стран. По слухам в Италии происходят самые масштабные аресты, так как там находится Ватикан.Меркель, королева Англии, Трюдо уже находятся под домашним арестом.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Так как детей переправляли через бункеры​ и подземные ходы, Трампу нужно​ было убрать людей с улиц, чтобы военные​ могли​ беспрепятственно находить скрывающихся преступников под землей с помощью специального оборудования типа тепловизора.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Сейчас в США введено военное положение, людей на улицах практически нет.По данным человека, которому можно доверять,​ в марте в Солт Лейк Сити, штат Юта наблюдалось якобы землетрясение. На самом деле военные​ уничтожали бункеры и туннели, которые принадлежали Мормонской церкви.​ Они их использовали, чтобы также тайно переправлять детей.​Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Недавно в СМИ появилась статья о том, что полиция Эквадора запретила посадку испанских и датских самолетов.​ Известно, что Эквадор не экстрадирует преступников. В самолетах находились те, кому нужно было​ скрыться от ареста. Кто там скрывался: монархи, члены правительств, банкиры?

МОНСТРЫ В ОБЛИЧИИ ЧЕЛОВЕКА

Тех, кто пытает детей, сложно назвать людьми.​ Нормальный человек не стал бы делать подобное​ по собственной воле, он испытывал бы отвращение и неприятие. Я думаю, что пьющие кровь, имеют нечеловеческую суть.Однажды Трамп написал: “Мы сражаемся с невидимым врагом”.​ Он подразумевает бога Тьмы, Сатану, Молоха, Ваала, Дьявола … У этой сущности много имен, но связана она с расой поработителей, которые захватили контроль над землей тысячи лет назад. Будем надеяться, что по мере пробуждения людей, ситуация также изменится. Мы живём в интересное время.

ФЕРРИТИН

Теперь перейдем к самому важному. Это свежая информация, и вы будете по-настоящему потрясены.​ Я собрала несколько источников. Публикую свой сборный перевод.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Как-то трамп опубликовал Твитт: “Despite the constant negative press COVFEFE”/ “»Несмотря на постоянную негативную прессу COVFEFE”.​ Что это за загадочная аббревиатура, никто не мог понять. Но последователи Q занялись расшифровкой.И обнаружилась удивительная информация: COV=COVID/ FEFE=ЖЕЛЕЗО, КОРОНАВИРУС + ЖЕЛЕЗО.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?FeFe или Ферритин – это маркер для выявления потребителей Адренохрома.​ Ферритин – это белок, который содержит железо. Это основная форма железа, которое находится внутри клетки.​ С помощью него можно выявить уровень железа в крови. У потребителей Адренохрома он зашкаливает.​ Они знают об этом и боятся.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Ученые США также выявили лекарства от Коронавируса:1. Азитромицин –​ антибиотик-азалид, оказывающий воздействие на различные виды бактерий, подавляет их размножение и замедляет рост.2. Гидроксихлорохин — противомалярийное средство, которое подавляет Т-лимфоциты.3. Абсент для дезинфекции рук — важнейший компонент: экстракт горькой полыни, в эфирных маслах которой содержится большое количество туйона.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Взаимодействуя с железом, полынь вырабатывает свободные радикалы.​ В сети пишут, что тех, у кого показатели железа повышены, полынь и вышеупомянутые лекарства могут убить.​ Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Получается, они не могут вылечиться от К-вируса. Не особенно понятно по поводу двух первых лекарств, я не врач, поэтому не могу делать выводы самостоятельно. Возможно там есть компоненты, которые также взаимодействуют с железом.

ШАХ И МАТ

Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Я недавно была в Лос-Анджелесе и мне рассказали кое-что интересное, потом я сама нашла эту информацию. Поразило, что люди начали говорить на эту тему. Мне стало известно про этот наркотик три года назад благодаря Q, но тогда я не могла это обсуждать ни с кем.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Итак, синтетический Адренохром, произведенный в Вухане, Китай, был намеренно заражен особым​ типом​ Коронавируса. Всех, кто принял испорченный Адренохром,​ заставят здать тест на кровь. Тест послужит доказательством потребления Адренохром из Вуханя. Это Prima Facia Evidence, то есть​ достаточно серьезное доказательство для возбуждения уголовного дела.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Если вы будете внимательно вглядываться в лица звезд, которые сидят на карантине, вы увидите панику и страх на их лицах или же они выдадут себя аномальным поведением.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Недавно Мадонна написала, что она “может убить за тарелку с пастой”. Кодовое слово “Паста” среди педоф-в означает убить маленького мальчика.​ Сейчас она знает, что отравлена синтетическим Адренохром из Вуханя и что ее (и таких как она, например, Эллен, Вайнштейна, Хэнкса) ждет смерть либо от ломки в изоляции,​ либо от лекарств от Коронавируса. Кстати, Мадонна является High Priestess (Верховная Жрица голливудских сатанистов).Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Я знаю, что Бейонсе и Джей Зи также арестованы или находятся под домашним арестом.Адренохром, коронавирус, педофилы - есть ли связь?Перевод одного комментария: “У всех, кто принимал Адренохром, был выбор. Они знали, что делают и знали, сколько детей будет подвержено зверским пыткам, чтобы его достать. Сейчас поздно лить слезы”.Шах и мат.