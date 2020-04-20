Прокуратура подтвердила факты школьных поборов родителей учеников алтайском селе

Славгородская межрайонная прокуратура проверила факты, изложенные в сообщениях средств массовой информации, о поборах в Максимовской общеобразовательной школе Славгородского района и о нарушении прав детей. Ранее одна из местных жительниц рассказала, что после того как она отказалась сдавать деньги на ремонт пола в школе, а также пожаловалась на поборы в комитет по образованию, к ее детям стали придираться педагоги, а она сама попала под прессинг комиссии по делам несовершеннолетних. По результатам проверки сведения о неправомерных действиях школы и комиссии ПДН подтвердились. Директора образовательного учреждения уличили в самоуправстве, теперь ее ждет суд.

Как уточнили в прокуратуре региона, в результате проверки информация о незаконном взимании денег с родителей на ремонт пола в школе подтвердилась. В отношении директора образовательного учреждения возбуждено дело о правонарушении, предусмотренном ст. 19.1 КоАП РФ (самоуправство). Материалы для рассмотрения направлены в суд, до настоящего времени не рассмотрены. Однако средства директор школы уже вернула родителям. Отметим, что должностному лицу грозит до 500 рублей штрафа.

Кроме того, прокуратурой установлено, что мать двоих детей, обучающихся в названной школе, была незаконно привлечена к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. На постановление муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних прокурор внес протест, который в настоящее время рассматривается в Славгородском городском суде.

Напомним, ранее жительница села Максимовка Славгородского района Наталья Лазарева рассказала, что после того, как она отказалась сдавать деньги на ремонт пола в школе, а также пожаловалась на поборы в комитет по образованию, к ее детям стали придираться педагоги, а она сама попала под прессинг комиссии по делам несовершеннолетних. С ее слов, каждый год с родителей собирают по 800 рублей с ребенка на нужды Максимовской школы, которая является филиалом Славгородской СОШ. На этот раз ее якобы попросили оплатить еще и ремонт пола. В доказательство женщина показала фотографии страниц из дневников ее детей, в которых карандашом было написано: «Сдать на ремонт по 200 рублей». «Я подняла скандал, сказала, что ничего платить не буду. Пригрозила, что напишу жалобу в прокуратуру. В этот же день мне позвонила руководитель филиала, просила никуда не обращаться. Пообещала во всем разобраться. Потом звонили учителя, тоже уговаривали не выносить сор из избы, но я все-таки пожаловалась в Славгородский комитет по образованию», — рассказала женщина

После того, как поднялся скандал, карандашные записи из дневника исчезли. В то же время, как уверяет Лазарева, педагоги стали занижать оценки ее детям, а семьей заинтересовалось подразделение полиции по делам несовершеннолетних. «26 февраля, сразу после того, как я выставила пост в группу «Поборам нет» «ВКонтакте», рано утром к нам домой приехали из ПДН. Я только что проводила детей в школу, еще не успела убрать постель, помыть посуду. Инспектор стала выговаривать, мол, почему не убрано. Составила протокол, а 12 марта меня вызвали на комиссию и выписали штраф в размере 100 рублей. Спросила, на каком основании? Ответили, якобы не выполняю родительские обязанности. Но я не алкашка, дети одеты, обуты, голодными не ходят. Средний сын занимается боксом, дочь — танцами. Через день возим их из деревни в город на занятия в секциях», — сообщила Наталья Лазарева. Руководитель школы Ольга Ремпель позже публично заявила, что эта семья якобы неблагополучная.

Отметим, что в редакцию ИА «Банкфакс» поступали сообщения от читателей, называвших себя родителями учащихся этой школы, которые оправдывали школьные поборы.