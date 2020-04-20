Алехандро Вальверде об изоляции, мотивации и шансах спасти велосезон 2020 года

39-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде считает сезон 2020 года потерянным, несмотря на недавно разработанный UCI новый календарь велогонок. Сейчас чемпион Испании, который живёт в Мурсии, не может выезжать на тренировки, но любителем виртуальных платформ гонок он так и не стал. О том, как он переносит вынужденную изоляцию и как поддерживает свою форму, Алехандро Вальверде рассказал в интервью El Mundo.es.

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— Прошёл месяц в изоляции. Как справляешься?

— Пытаюсь организовать себя. Встаю в семь, час с четвертью кручу педали на роллере, завтракаю, потом я с семьёй. Слава Богу, у меня большой дом и дети могут играть в футбол, теннис или кататься на велосипеде. Днём у меня спортзал и упражнения на укрепление мышц.

— Чего больше всего не хватает?

— Ветра в лицо, возможности покататься туда-сюда в компании, выходов с семьёй — пообедать или сходить в кино … Многих вещей!

— UCI установил новые даты проведения для Тур де Франс, Джиро и Вуэльты. Хотя нет гарантий, что тогда всё закончится. Это зависит от развития пандемии.

— Конечно, сначала надо посмотреть, как будут развиваться события. До лета ещё далеко. Важно, чтобы Тур де Франс состоялся. Но картина складывается не слишком хорошая. Не знаю, что будет дальше.

— Мэр Лос-Анжелеса объявил, что спортивные мероприятия в этом городе не будут проводить до 2021 года. Думал о том, что можешь потерять год соревнований?

— Всё очень сложно. Мы хотим вернуться в спорт, но надо быть реалистами. Будущее в отношении того, сможем ли мы выступать в этом году, видится мне в чёрном свете. В начале эпидемии я даже мысли не допускал, что можно потерять этот год. Но глядя на то, как всё развивается, всё больше и больше задумываюсь о том, что гонок вообще не будет. Можно заботиться о себе и тренироваться на роллерах, но мотивации при этом почти никакой. Невозможно проводить специфическую работу, потому что не знаешь, какие цели поставить.

— Если ты потеряешь этот год, будешь ли откладывать завершение карьеры?

— Посмотрим. Это предполагает радикальные перемены, нужно оценить все аспекты. Можно отложить завершение карьеры, но надо посмотреть, что будет дальше, тогда скажу.

— Может ли проведение Тур де Франс-2020 в августе поменять состав фаворитов? У Фрума и Дюмулина появляется больше времени для восстановления.

— Возможно, но я считаю Тур, Джиро, Вуэльту будут нетипичными, и результаты будут отличаться от тех, какие были бы, проводись гонки в обычное дня них время. Тело привыкает к шаблону, конкретным температурам. Вдобавок сильно повлияет длительное пребывание дома из-за изоляции. Тело привыкает ко всему, благодаря тренажёрам последних поколений всё становится легче. Они очень хорошо симулируют дорогу, некоторые проводят зверские тренировки по пять-шесть часов подряд. Это не имеет смысла, потому что мы не знаем ближайших целей. Роллеры тебя сжигают физически и морально.

— Будет невозможно принять участие в трёх подряд Гранд-турах?

— Да. Посмотрим, что получится, если Вуэльта Испании пройдёт в ноябре, какой будет погода. Думаю, что маршрут надо изменить, раз изменятся даты проведения. В этом году маршрут проходит через северные регионы, более холодные, поэтому необходимо поискать более тёплые регионы, где можно проходить подъёмы в эти даты. Всё будет сильно испорчено.

— Теперь твоя главная цель – чемпионат мира в Швейцарии?

— Не знаю. С теми сложностями, с которыми мы столкнулись, трудно ответить на этот вопрос.