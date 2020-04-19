TTB: Ошибочно утверждать, что инфекция COVID-19 пошла на спад

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа в среду написал в своём микроблоге в Twitter, что рост распространения инфекции стабилизировался, подразумевая, что вирус был взят под относительный контроль. Однако, по словам Адыямана, масштаб вспышки остаётся неясным, поскольку диагностические тесты помогают выявлять только около 60% положительных случаев, а большинство смертей, связанных с COVID-19, даже не регистрируются, пишет Deutsche Welle.

«Мы получаем информацию, основанную на наблюдениях наших сотрудников со всей страны, согласно которым, данные по случаям заболевания и смертности намного выше», — сказал глава TTB.

Между тем, во вторник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что в некоторых частях Европы, в том числе в Италии и Испании, количество новых случаев снижается, однако вспышка в Великобритании и Турции нарастает.

«Фактически, прогноз ВОЗ является более точным в отношении Турции. Потому что пока рано говорить о том, что мы взяли вирус под свой контроль, несмотря на то, что специалисты здравоохранения работают не покладая рук», — пояснил он.

Адыяман добавил, что одна из причин расхождения между версией правительства и реальной ситуацией заключается в том, что Министерство здравоохранения не соблюдает правила ВОЗ сообщая о смертности от COVID-19. Пациенты, которые умерли с симптомами COVID-19, но чей тест полимеразной цепной реакции (ПЦР) был отрицательным, исключаются из списка умерших, сказал он.

«Так происходит не из каких-либо скрытых мотивов, а из-за предпочтения. Однако это мешает нам увидеть истинный масштаб происходящего и провести точные международные сравнения», — подчеркнул глава TTB.

Напомним, что ВОЗ причислила два кода вируса, призывая использовать U07.1 COVID-19, когда вирус идентифицирован и подтверждён лабораторным тестированием, и U07.2 COVID-19, когда вирус не идентифицирован и лабораторное подтверждение не является окончательным или недоступным.

Но, TTB 8 апреля заявил, что Министерство кодирует ряд случаев смерти, в которых пациент не получил положительного результата теста на COVID-19, несмотря на клинические данные, подтверждающие диагноз, как например, вирусная пневмония.