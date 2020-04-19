Раскрыта тайна доисторических каменных шаров

Элла Асаф со своей командой из Тель-Авивского университета выяснила, что камни были орудием для одного дела – вскрытия костей крупных животных с целью извлечения костного мозга.

Пара сферических камней оставалась в обиходе даже после того, как были изобретены более совершенные орудия труда и инструменты. 30 камней нашли в пещере Кесем, которая находится на востоке от Тель-Авива. Продолжительное время археологи не могли понять, для чего древним людям служили эти сферы.

Шары передавали из поколения в поколение, так как их было невероятно сложно сделать. Одно неверное движение – и заготовка раскалывалась пополам. Более поздние люди, возможно, собирали эти шары, так как находили их красивыми. Так они проявляли уважение к предкам.