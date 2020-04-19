close

Танк Т-14 «Армата»

Танк Т-14 «Армата»

Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/873/13054873/RIAN_5470284.HR-pic905-895x505-6301.jpg" alt="В боевых условиях: в Сирии прошли испытания «Арматы»" /></p> <p>

В Сирии прошли испытания российского танка Т-14 «Армата», у которого нет мировых аналогов. По словам министра промышленности Дениса Мантурова, необходимо было испытать машину непосредственно в боевых условиях, чтобы при дальнейшей модернизации оружия учесть все нюансы. Планируется, что сначала танки будут поставлены в российские войска, а затем пойдут на экспорт.

stopCovid1

В Сирии прошел испытания новейший российский танк Т-14 на тяжелой гусеничной платформе «Армата». Об этом сообщил глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

«Это [испытания в САР], во-первых, существенно влияет на то, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях: в Сирии, как вы понимаете, именно такого рода испытания, поэтому мы учли все нюансы для того, чтобы в финальном облике, который будет поставляться в Сирию, эти все моменты были отражены», — обратил внимание министр в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1».

По его словам, у «Арматы» нет аналогов мире, а сама боевая машина постоянно проходит цикл дополнительных тестов и модернизаций. Мантуров отметил, что в Россию поступили несколько предварительных заявок на экспорт танка. Но отправлять за рубеж его начнут после того, как начнутся серийные поставки в российские войска, и он получит паспорт экспортного облика.

«Со следующего года, после того, как начнут поставляться уже серийно машины Министерству обороны, при получении паспорта экспортного облика мы начнем работать с иностранными заказчиками», — сказал министр.

Он также обратил внимание на дороговизну этого оружия. «Она [боевая машина Т-14 «Армата»] дорогая еще потому, что проходит еще цикл дополнительных испытаний, модернизации», — добавил Мантуров. В 2015 году стоимость одного танка оценивалась в 400 млн руб., в 2016 году «Уралвагонзавод» заявлял о «немногим более 250 млн руб.», передает издание РБК, которое принадлежит Григорию Березкину.

«Министерство обороны заказало дополнительные технические решения для того, чтобы выйти уже на серийную поставку со следующего года в рамках того контракта, который был подписан», — объяснил Мантуров проведение дополнительных испытаний.

В начале февраля этого года глава «Уралвагонзавода» (разработчик и производитель платформы, входит в Ростех) Александр Потапов в интервью «Ведомостям» рассказал, что поставки для опытно-войсковой эксплуатации начнутся уже в 2020 году. Он также отметил, что обычно иностранные заказчики предпочитают приобретать оружие после того, как товар будет поставлен российскому Министерству обороны. Тогда он рассказал о том, что паспорт экспортного облика будет разработан в ближайшее время.

Немногим позднее этого заявления официальный представитель концерна «Уралвагонзавод» отметил в комментарии РИА «Новости», что у перспективного танка Т-14 «Армата» огневая мощь гораздо выше, чем у любых существующих мировых аналогов.

Во время беседы на выставке Defexpo India-2020 представитель УВЗ отметил, что такой вывод позволяет сделать модернизации в виде новой пушки и боеприпасов, установленных на танке.

«Разработка пушки для танка Т-14 успешно завершена одним из предприятий, входящих в «Уралвагонзавод». Новый комплекс «пушка-боеприпас» обеспечивает танку Т-14 огневую мощь, значительно превышающую показатели современных российских и зарубежных танков», — отметил он.

«Армата» представляет из себя тяжелую гусеничную унифицированную платформу. Ее разработали российские специалисты на концерне «Уралвагонзавод». На основе платформы создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронированная ремонтно-эвакуационная машина и ряд других бронемашин.

Так, Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя при соприкосновении с противником. Боевая машина может использоваться для поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы оппонента, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

Ранее Минобороны подписало контракт на закупку 132 единиц техники Т-14 и Т-15, созданных на платформе «Армата». Соглашение должно быть выполнено до конца следующего года. Планируется, что в этом году будут завершены государственные испытания танка.

Источник