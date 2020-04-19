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</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/837/13054837/chinese-ships-pic905-895x505-72560.jpg" alt="Вдогонку за США: Китай выводит боевой флот в Мировой океан" /></p> <p>

Китай продолжает интенсивное строительство новых боевых кораблей и вспомогательных судов. В исторически обозримый срок ВМФ КНР сравняется по боевому и численному составу с американскими ВМС и, вполне возможно, превзойдет его. Тенденции строительства ВМФ НОАК — в обзоре «Газеты.Ru».

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Продолжающаяся модернизация ВМС Китая и его растущая активность в регионе Индийского океана сегодня во многом вызвана стратегической конкуренции с Индией. Причем опасения Индии по поводу возможного геополитического окружения страны Китаем вполне реальны, учитывая возможности Пекина в Пакистане, а также конкуренцию за влияние среди малых государств в Индо-Тихоокеанском регионе. Эксперты Jane’s, проанализировавшие тенденции строительства ВМФ НОАК, считают, что для успешного противостояния с Нью-Дели на морях и океанах ВМФ НОАК требуется примерно три авианосца, 41 эсминец, 77 фрегатов и 87 подводных лодок.

В недавно опубликованном докладе Jane’s основное внимание уделяется развитию экспедиционных возможностей Китая, особенно имеющих отношение к Соединенным Штатам.

Тем не менее сравнение с военно-морским флотом Индии является показателем более широких возможностей и намерений Пекина по усилению присутствия в удаленных районах Мирового океана.

Например, если военно-морской экспедиционный потенциал Китая будет недостаточным для поддержания крупных боевых действий против Индии примерно до 2025–2030 годов в Индийском океане, Пекин также не сможет выдержать крупные экспедиционные боевые действия против Соединенных Штатов, считают американские эксперты.

Суть в том, что, если Китай желает военного господства в Индийском океане, ему потребуется гораздо больший по численности военно-морской флот и соответствующая инфраструктура материально-технического обеспечения, которые существенно превышают текущие возможности Пекина.

Операции, продолжающиеся более двух-трех недель, вероятно, потребуют поддержки заранее развернутых в районах оперативного предназначения кораблей снабжения, включая суда торгового флота, и/или заграничных баз и/или гражданских портов.

Полагаться на гражданские порты во время конфликта с другим государством было бы весьма рискованно, учитывая, что использование ВМФ НОАК гражданских портов может дать повод противнику рассматривать иностранное государство как страну, принимающую участие в боевых действиях на стороне Китая.

В настоящее время Китай способен развернуть от 3 до 6 корабельных ударных групп в течение нескольких недель на расстояниях от 2500 до 3000 морских миль от материковой части страны по всему Индийскому океану. Эти соединения будут в основном состоять из фрегатов типа 054A и эсминцев типа 052D.

Подобные группы имеют растущие, но все еще ограниченные возможности по осуществлению противолодочной обороны. Недавно ВМФ НОАК получил первый «растянутый» эсминец типа 052D с расширенной полетной палубой, предназначенной для военно-морского варианта вертолета средней грузоподъемности Z-20.

Военно-морскому вертолету Z-20, вероятно, потребуется встроенная РЛС разведки, сонар и возможность нести противолодочные торпеды. Однако возможности вертолетов ВМФ НОАК по осуществлению ПЛО остаются ограниченными.

По оценкам Jane’s, через 5-10 лет эти группы начнут получать новые эсминцы типа 055. Однако способности корабельных ударных групп по ведению боевых действий будут существенно зависеть от количества судов комплексного снабжения и/или зарубежных баз.

В целях увеличения боевых возможностей ВМФ НОАК предполагается ускорение строительства судов комплексного снабжения типа 901 сверх того количества, которое необходимо для обеспечения боевых действий авианосных ударных групп.

В составе китайского флота предполагается иметь корабли следующих классов: эсминцы типа 052D и 055, фрегаты типа 054А (и потенциально перспективные фрегаты следующего поколения). Эти корабли могут быть развернуты в удаленных районах океана.

Эсминцы типа 055 выглядят более оптимизированными для осуществления противолодочной обороны. Однако они могут наносить и сокрушительные удары по надводным кораблям. В то же время корабли этого типа значительно улучшают возможности ВМФ НОАК по нанесению ракетных ударов по береговым объектам.

В настоящее время возможности китайских авианосных ударных групп весьма ограничены, тем более для длительных действий в удаленных районах. К примеру, авианосец типа 001А (или 002) оснащен обычной котлотурбинной установкой на жидком топливе. У него от советского прототипа сохранился взлетный трамплин, что ограничивает возможности боевого применения авианосной авиации и численность авиационного крыла до вертолетов и истребителей типа Shenyang J-15. В будущих поколениях китайских авианосцев планируется использовать только катапульты, которые позволят запускать более тяжелые самолеты.

ВМФ НОАК с меньшей вероятностью будет использовать свои авианосцы типа 001 и тип 002 в качестве экспедиционных сил за пределами прилегающих к континентальному Китаю морей. Скорее всего, для реализации этих целей китайский флот будет ожидать поступления в боевой состав ВМФ перспективного авианосца типа 003.

Этот корабль будет оснащен атомной силовой установкой и электромагнитными катапультами, которые позволят запускать более тяжелые самолеты с большей боевой нагрузкой и значительным радиусом боевого действия. Ввод в строй первого авианосца этого проекта ожидается к концу 2020-х годов. По предварительным данным, всего будет сооружено четыре корабля этого типа.

К 2030-2035 введение в боевой состав китайского флота авианосцев типа 003 и судов комплексного снабжения типа 901 может позволить создать 2-3 авианосных ударных группы, каждая из которых будет насчитывать примерно 50 ударных, противолодочных и разведывательных самолетов типа J-15, J- 20 или J-31.

Также китайскому флоту потребуются разнообразные вспомогательные суда, в том числе:

— госпитальные суда (сегодня ВМФ НОАК имеет только тип 920 «Дайшань Дао»);

— спасательные суда для подводных лодок (в Китае три подобных корабля, типа 926 «Далао»);

— полупогружные суда (предназначены для перемещения крупногабаритных, чрезвычайно тяжелых грузов, таких как секции морских платформ и нефтяных платформ, подводных лодок, кранов, судов, причалов и т. п.).

По прогнозам Jane’s, в 2035 году ВМФ НОАК будет располагать следующими кораблями:

— 12 эсминцами типа 055 (перспективный большой ракетный эскадренный миноносец 4-го поколения);

— более 17 эсминцами типа 052D (многоцелевой ракетный эсминец 052D является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя корабля проекта 052С);

— 28 фрегатами типа 054A (тип фрегатов с управляемым ракетным оружием);

— 4-6 авианосцами;

— 6-8 универсальными десантными кораблями типа 075;

— 8-10 десантными кораблями-доками типа 071;

— 4-8 судами комплексного снабжения типа 901 и 9 типа 903A;

— более чем двумя перспективными фрегатами, идущими на смену кораблей типа 054A.

Пока же структура ВМФ НОАК, прогнозируемая до 2030 года, предполагает сосредоточение усилий флота на защите китайских зарубежных инвестиций, включая физическую инфраструктуру за рубежом, морских торговых путей и граждан КНР за рубежами страны.

Развертывание китайской морской пехоты

Без значительных по численности контингентов морской пехоты говорить о проекции военной мощи в любом районе Земного шара неактуально, равно как и обсуждать возможные экспедиционные операции. И в Китае это отлично осознают.

Начиная с 2017 года, численность Корпуса морской пехоты ВМФ НОАК быстро растет. Три года назад она составляла от 10 тыс. до 12 тыс. человек, а в настоящее время уже достигает 35 тыс. бойцов и командиров. Морской пехоте Китая удалось добиться столь значительного увеличения численности в основном за счет передачи в ее состав подразделений сухопутных войск НОАК. В конечном итоге численность морской пехоты ВМФ НОАК может составить 40 тыс. бойцов, и в ее составе будет шесть бригад с соответствующими подразделениями авиации и сил специального назначения.

В связи со столь быстрым увеличением численности морской пехоты Китая и ростом в составе ВМФ количества десантных транспортов-доков (landing platform/dock, LPD) типа 071, существует вероятность того, что морская пехота государства может принять концепцию операций, аналогичную концепции боевого применения экспедиционных отрядов морской пехоты США.

Корабль типа 071 обладает водоизмещением до 20 тыс. т, имеет экипаж: корабельный состав — 120, десант — 500-900; грузоподъемность: до 15-20 бронемашин; высадочные средства: 4 судна на воздушной подушке и 2 десантных катера; авиагруппа: 2-4 вертолета Z-8 Super Frelon.

Это позволило бы морской пехоте ВМФ НОАК проводить операции общевойскового характера, включая операции по эвакуации из района боевых действий некомбатантов (NEO), гуманитарную помощь/оказание помощи при бедствиях (HA/DR), а также осуществлять ограниченные операции по борьбе с повстанцами без передовых наземных баз оружия и материально-технических средств.

Экспедиционный отряд морской пехоты состоит, как правило, из десантных транспортов-доков (LPD) и десантных кораблей-доков (LSD), а также находящихся на их борту воздушных и амфибийных платформ. Численность подобного соединения составляет примерно 2600 матросов и морских пехотинцев. Отряд способен вести боевые действия продолжительностью до 15 суток с соответствующими запасами продовольствия и других материальных средств.

К 2030 году Китай сможет выставить на театр военных действий амфибийное соединение, наличие которого позволит проводить Пекину воздушные и наземные операции в чрезвычайных ситуациях за рубежом.

В настоящее время на оснащение ВМФ НОАК поступают корабли типа 075 (универсальный десантный корабль ВМС Китая, вертолетоносец со сплошной полетной палубой, LHD). Продолжается строительство серии десантных транспортов-доков типа 071 (LPD). Помимо этого, в распоряжении ВМФ НОАК имеется значительное количество больших десантных кораблей типа 072A. С подобным парком десантно-высадочных средств китайский флот сможет проводить морские десантные и наземные операции. В этом плане ВМФ НОАК выйдет на показатели экспедиционных отрядов Корпуса морской пехоты США.

ВМФ НОАК заложил свой первый корабль типа 075 (LHD) в сентябре 2019 года. Вероятно, он будет введен в эксплуатацию в 2020 году или в начале 2021 года. По данным Jane’s, в постройке находятся уже три корабля этого класса на верфи Hudong-Zhonghua shipyard в Шанхае. Универсальный десантный корабль типа 075 может быть оснащен 36 вертолетами, приблизительно десятью судами на воздушной подушке (LCAC) и, вероятно, более 30 плавающими БМП для амфибийных операций.

УДК типа 075 имеет максимальную скорость от 23 до 25 узлов (аналогично кораблю комплексного снабжения типа 901, и это весьма важно), что позволяет ему пересечь Тайваньский пролив в течение дня. Однако введение в боевой состав УДК типа 075 следует рассматривать не только в контексте непредвиденных обстоятельств вокруг Тайваня, но и в отношении возможных экспедиционных операций далеко за пределами китайского побережья.

В настоящее время Китай, вероятно, способен развернуть сразу две ограниченные по составу амфибийные оперативные группы в любой точке Ближнего Востока, региона Индийского океана или, возможно, в Юго-Восточной Азии и Тихом океане.

К 2030–2035 годам ВМФ НОАК и морская пехота смогут сформировать уже до шести амфибийных экспедиционных отрядов морской пехоты. В первую очередь, это будет определяться наличием в боевом составе флота универсальных десантных кораблей типа 075.

Будущий экспедиционный отряд морской пехоты Китая может состоять из одного корабля типа 075 LHD и двух LPD типа 071 (или одного LPD типа 071 и больших десантных кораблей типа 072A). На оснащении подобное соединение может иметь приблизительно 35 вертолетов, 50 боевых бронированных машин амфибийного типа 05 и десять судов на воздушной подушке (LCAC) типа 726, а также около 2500 морских пехотинцев и моряков.

Однако существует множество проблем, которые Китай должен преодолеть, прежде чем использовать в операциях и боевых действиях как десантные корабли различных типов, так и сопутствующее вооружение и военную технику. Как обычно, для всей НОАК, китайская морская пехота не имеет боевого опыта. Многие морские пехотинцы ВМФ НОАК являются новобранцами или были переведены в морскую пехоту из сухопутных войск НОАК.

Кроме того, ни ВМФ НОАК, ни морская пехота сегодня не располагают требуемым количеством современных вертолетов, достаточным для успешного осуществления морских десантных операций. Любой из китайских экспедиционных отрядов морской пехоты потребует значительного количества транспортных и ударных вертолетов. В этом плане морская пехота, возможно, будет конкурировать с НОАК за право получения новых вертолетов.

В то время, как на американском универсальном десантном корабле класса LHD «Wasp» могут базироваться истребители 5-го поколения F-35, ожидается, что на китайском УДК типа 075 (LHD) сможет базироваться только вертолетное крыло. Это говорит о том, что даже в будущем морской пехоте ВМФ НОАК будет весьма трудно действовать без поддержки авианосцев при наличии сильной противовоздушной обороны противника.

В дополнение к известным проектам, осуществляемым в настоящее время в Китае, следует ожидать включения беспилотных активов в структуру сил ВМФ НОАК. Скорее всего, морская пехота ВМФ НОАК будет использовать опыт организации беспилотных десантных высадок Marine Corps Warfighting Laboratory (MCWL) — американской лаборатории, созданной в 1995 году на одной из баз Корпуса морской пехоты США в Quantico, Вирджиния.

Морская пехота ВМФ НОАК уже экспериментирует с беспилотными амфибийными платформами. К примеру, в апреле 2019 года корпорация судостроительной промышленности «Учан» (под управлением China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) объявила о создании первого в мире беспилотного ударно-разведывательного десантного катера-тримарана Marine Lizard.

«Что касается развития морской пехоты как рода сил ВМФ НОАК, то подход Китая на основе использования опыта Корпуса морской пехоты США, причем очень богатого опыта, представляется более чем разумным», — пояснил «Газете.Ru» экс-замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

Анализируя реальность китайских планов по созданию могучего океанского флота, способного бросить вызов сильнейшему в мире американскому, достаточно вспомнить недавнее высказывание председателя КНР Си Цзиньпина. В своей речи, посвященной 70-летию образования Китайской Народной Республики, он сказал: «Никакая сила не может остановить движение вперед китайского народа и китайской нации».

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