Пасхальная неделя с 20 по 26 апреля: что нужно делать и что нельзя делать

Пасхальная неделя в 2020 году будет праздноваться с 20 по 26 апреля. Народные приметы подскажут, что нужно делать в этот период, а что нельзя.

В Светлую Седмицу, согласно приметам и верованиям, нельзя венчаться, но можно крестить детей. Нельзя устраивать панихиды, грустить, ходить на кладбище, ведь это радостный и светлый праздник.

Что нужно делать с 20 по 26 апреля

Начиная с понедельника можно ходить в гости. Первым к родственникам в дом ходят мужчины. На праздничный стол гость приносит куличи, крашанки и символические подарки. Если у мужчины есть семья, его жена и, если есть, дочь остаются в этот день дома. Как проводится вся пасхальная неделя — читайте далее.

В Светлый понедельник (20.04.2020) все мужчины ходят в гости к своим друзьям и близким родственникам.

В Светлый Вторник (21.04.2020) уже женщины ходят в гости к своим родным и близким.

В Светлую Среду (22.04.2020), во избежания всех погодных неурядиц, никто не работал. По средам «Великодних святок» многие селяне устраивали танцы и веселье. И взрослые, и дети собирались «на музыку», чтобы проводить святки.

В Светлый Четверг (23.04.2020) поминали умерших родственников. Начиная с четверга можно было устраивать смотрины, и молодые люди присматривали себе невесту.

В Светлую Пятницу (24.04.2020) проходили службы в честь Пресвятой Богородицы, после которой освещали воду.

В Светлую Субботу (25.04.2020) священники раздавали Артосский хлеб — это хлеб с изображением креста.

На Светлое Воскресенье (26.04.2020) приходится праздник Красная Горка, приметы говорят, что если пожениться на этот праздник, то брак будет хорошим и крепким.

Запреты Светлой седмицы

В праздничную неделю не принято одалживать деньги. Нельзя лукавить и отказываться от выполнения данных обещаний. Тем, кто нарушит запрет, счастья не видать.

В праздничные дни нельзя сквернословить. Бранные слова отвращают от человека благополучие и лишают его защиты от нечистой силы. Любые дурные слова в эту неделю под запретом.

На протяжении всей Светлой недели запрещено ссориться с кем-либо и вспоминать обиды. Считалось, что таким образом можно накликать на себя беду. Также стоит воздержаться от негативных мыслей и дурных помыслов.

Тяжелым трудом вообще старались не заниматься. Не поминают покойников. Не проводится обряд венчания. Крестить младенцев не воспрещается.