Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

Россияне продолжают активно просматривать коронавирусную сводку. К сожалению, в стране медики продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции.

Россия этими днями вошла в ТОП-10 стран по распространению COVID-19. На 20 апреля в стране известно о 42 853 случаях COVID-19. Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех 85 регионах России. К сегодняшнему дню по всей стране выздоровели 3291 человек. Скончался 361 россиянин.

В России антирекорд по инфицированию COVID-19, статистика по субъектам

По состоянию на понедельник, 20 апреля, в Российской Федерации зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса. Для огромной страны это новый рекорд.

Где зафиксированы новые случаи COVID-19:

Москва — 3570

Московская область — 709

Нижегородская область — 129

Санкт-Петербург — 114

Архангельская область — 68

Республика Мордовия — 60

Тульская область — 58

Краснодарский край — 48

Чеченская Республика — 44

Оренбургская область — 44

Республика Марий Эл — 43

Рязанская область — 42

Республика Ингушетия — 42

Тюменская область — 42

Республика Саха (Якутия) — 41

Кировская область — 39

Хабаровский край — 38

Калужская область — 37

Республика Дагестан — 35

Ростовская область — 35

Тверская область — 33

Мурманская область — 33

Республика Татарстан — 31

Ленинградская область — 29

Чувашская Республика — 29

Пермский край — 28

Владимирская область — 27

Воронежская область — 26

Курская область — 26

Республика Северная Осетия — 26

Астраханская область — 24

Красноярский край — 24

Брянская область — 23

Ставропольский край — 23

Тамбовская область — 22

Кабардино-Балкарская Республика — 22

Республика Хакасия — 22

Новосибирская область — 22

Смоленская область — 21

Липецкая область — 20

Ивановская область — 19

Новгородская область — 18

Карачаево-Черкесская Республика — 17

Саратовская область — 16

Самарская область — 15

Свердловская область — 15

Волгоградская область — 14

Ханты-Мансийский АО — 14

Костромская область — 13

Орловская область — 13

Приморский край — 13

Ярославская область — 12

Калининградская область — 11

Ульяновская область — 11

Ямало-Ненецкий АО — 10

Белгородская область — 9

Алтайский край — 9

Кемеровская область — 9

Республика Коми — 7

Вологодская область — 7

Республика Адыгея — 7

Республика Калмыкия — 7

Челябинская область — 7

Томская область — 5

Камчатский край — 5

Республика Карелия — 4

Удмуртская Республика — 4

Республика Тыва — 4

Республика Бурятия — 3

Псковская область — 2

Омская область — 2

Амурская область — 2

Иркутская область — 1

Забайкальский край — 1

Магаданская область — 1

Еврейская АО — 1

Республика Крым — 3

Коронавирус в России, сколько больных и умерших в стране на 20.04.2020 год

К сожалению, Россия вошла в ТОП-10 стран по распространению коронавирусной инфекции. На сегодня в данный рейтинг входят: США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Турция, Иран и Россия.

COVID-19 по субъектам РФ по состоянию на 20 апреля

Основной источник: стопкоронавирус.рф Субъект федерации Случаев Выздоровело Смертей 42853 3291 361 Москва 24324 1763 176 Московская обл. 4663 162 49 Санкт-Петербург 1760 239 8 Нижегородская обл. 646 21 5 Р. Коми 481 10 3 Ленинградская обл. 417 9 0 Краснодарский край 383 54 5 Мурманская обл. 354 28 3 Красноярский край 300 17 0 Р. Дагестан 292 28 9 Брянская обл. 279 30 0 Р. Башкортостан 252 14 10 Тверская обл. 270 12 0 Тульская обл. 287 39 0 Р. Ингушетия 269 22 5 Рязанская обл. 267 9 0 Р. Марий Эл 262 24 1 Ставропольский край 232 26 3 Владимирская обл. 225 11 5 Р. Мордовия 258 5 1 Ростовская обл. 232 13 0 Курская обл. 196 11 3 Тюменская обл. 227 20 2 Чеченская Р. 219 19 5 Пермский край 170 21 3 Тамбовская обл. 187 8 0 Ивановская обл. 183 12 1 Чувашская Р. 193 9 1 Ханты-Мансийский АО — Югра 175 20 0 Р. Татарстан 191 25 0 Ульяновская обл. 168 3 2 Оренбургская обл. 184 16 2 Пензенская обл. 140 4 5 Воронежская обл. 156 28 5 Липецкая обл. 149 48 1 Свердловская обл. 141 49 1 Калининградская обл. 126 30 1 Орловская обл. 132 10 0 Кабардино-Балкарская Р. 136 8 0 Р. Бурятия 115 37 2 Кировская обл. 150 14 2 Ямало-Ненецкий АО 106 0 1 Ярославская обл. 117 12 0 Астраханская обл. 123 9 3 Саратовская обл. 114 13 0 Р. Северная Осетия — Алания 120 7 2 Вологодская обл. 98 13 0 Новосибирская обл. 108 16 3 Р. Адыгея 91 15 2 Белгородская обл. 81 3 1 Новгородская обл. 98 4 1 Волгоградская обл. 79 23 1 Приморский край 80 4 2 Р. Калмыкия 74 9 3 Самарская обл. 64 14 0 Алтайский край 63 4 0 Магаданская обл. 72 4 0 Удмуртская Р. 62 6 3 Челябинская обл. 61 29 0 Иркутская обл. 54 10 2 Костромская обл. 53 7 2 Карачаево-Черкесская Р. 50 1 0 Р. Хакасия 46 3 0 Р. Крым 43 21 0 Псковская обл. 42 8 4 Архангельская обл. 39 11 0 Р. Саха (Якутия) 88 16 0 Смоленская обл. 173 4 2 Калужская обл. 188 9 2 Хабаровский край 185 12 4 Омская обл. 31 9 0 Кемеровская обл. 29 4 0 Томская обл. 24 4 0 Забайкальский край 33 1 0 Сахалинская обл. 19 8 0 Курганская обл. 13 3 0 Камчатский край 29 0 0 Еврейская автономная обл. 20 4 0 Севастополь 13 2 0 Р. Карелия 19 0 0 Амурская обл. 16 4 0 Р. Тыва 13 0 0 Ненецкий автономный округ 1 0 0 Чукотский автономный округ 2 0 0 Р. Алтай 2 0 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф