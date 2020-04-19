Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

Россияне продолжают активно просматривать коронавирусную сводку. К сожалению, в стране медики продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции.
Россия этими днями вошла в ТОП-10 стран по распространению COVID-19. На 20 апреля в стране известно о 42 853 случаях COVID-19. Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех 85 регионах России. К сегодняшнему дню по всей стране выздоровели 3291 человек. Скончался 361 россиянин.
В России антирекорд по инфицированию COVID-19, статистика по субъектам
По состоянию на понедельник, 20 апреля, в Российской Федерации зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса. Для огромной страны это новый рекорд.
Где зафиксированы новые случаи COVID-19:
- Москва — 3570
- Московская область — 709
- Нижегородская область — 129
- Санкт-Петербург — 114
- Архангельская область — 68
- Республика Мордовия — 60
- Тульская область — 58
- Краснодарский край — 48
- Чеченская Республика — 44
- Оренбургская область — 44
- Республика Марий Эл — 43
- Рязанская область — 42
- Республика Ингушетия — 42
- Тюменская область — 42
- Республика Саха (Якутия) — 41
- Кировская область — 39
- Хабаровский край — 38
- Калужская область — 37
- Республика Дагестан — 35
- Ростовская область — 35
- Тверская область — 33
- Мурманская область — 33
- Республика Татарстан — 31
- Ленинградская область — 29
- Чувашская Республика — 29
- Пермский край — 28
- Владимирская область — 27
- Воронежская область — 26
- Курская область — 26
- Республика Северная Осетия — 26
- Астраханская область — 24
- Красноярский край — 24
- Брянская область — 23
- Ставропольский край — 23
- Тамбовская область — 22
- Кабардино-Балкарская Республика — 22
- Республика Хакасия — 22
- Новосибирская область — 22
- Смоленская область — 21
- Липецкая область — 20
- Ивановская область — 19
- Новгородская область — 18
- Карачаево-Черкесская Республика — 17
- Саратовская область — 16
- Самарская область — 15
- Свердловская область — 15
- Волгоградская область — 14
- Ханты-Мансийский АО — 14
- Костромская область — 13
- Орловская область — 13
- Приморский край — 13
- Ярославская область — 12
- Калининградская область — 11
- Ульяновская область — 11
- Ямало-Ненецкий АО — 10
- Белгородская область — 9
- Алтайский край — 9
- Кемеровская область — 9
- Республика Коми — 7
- Вологодская область — 7
- Республика Адыгея — 7
- Республика Калмыкия — 7
- Челябинская область — 7
- Томская область — 5
- Камчатский край — 5
- Республика Карелия — 4
- Удмуртская Республика — 4
- Республика Тыва — 4
- Республика Бурятия — 3
- Псковская область — 2
- Омская область — 2
- Амурская область — 2
- Иркутская область — 1
- Забайкальский край — 1
- Магаданская область — 1
- Еврейская АО — 1
- Республика Крым — 3
Коронавирус в России, сколько больных и умерших в стране на 20.04.2020 год
К сожалению, Россия вошла в ТОП-10 стран по распространению коронавирусной инфекции. На сегодня в данный рейтинг входят: США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Турция, Иран и Россия.
|COVID-19 по субъектам РФ
по состоянию на 20 апреля
|Субъект федерации
|Случаев
|Выздоровело
|Смертей
|42853
|3291
|361
|Москва
|24324
|1763
|176
|Московская обл.
|4663
|162
|49
|Санкт-Петербург
|1760
|239
|8
|Нижегородская обл.
|646
|21
|5
|Р. Коми
|481
|10
|3
|Ленинградская обл.
|417
|9
|0
|Краснодарский край
|383
|54
|5
|Мурманская обл.
|354
|28
|3
|Красноярский край
|300
|17
|0
|Р. Дагестан
|292
|28
|9
|Брянская обл.
|279
|30
|0
|Р. Башкортостан
|252
|14
|10
|Тверская обл.
|270
|12
|0
|Тульская обл.
|287
|39
|0
|Р. Ингушетия
|269
|22
|5
|Рязанская обл.
|267
|9
|0
|Р. Марий Эл
|262
|24
|1
|Ставропольский край
|232
|26
|3
|Владимирская обл.
|225
|11
|5
|Р. Мордовия
|258
|5
|1
|Ростовская обл.
|232
|13
|0
|Курская обл.
|196
|11
|3
|Тюменская обл.
|227
|20
|2
|Чеченская Р.
|219
|19
|5
|Пермский край
|170
|21
|3
|Тамбовская обл.
|187
|8
|0
|Ивановская обл.
|183
|12
|1
|Чувашская Р.
|193
|9
|1
|Ханты-Мансийский АО — Югра
|175
|20
|0
|Р. Татарстан
|191
|25
|0
|Ульяновская обл.
|168
|3
|2
|Оренбургская обл.
|184
|16
|2
|Пензенская обл.
|140
|4
|5
|Воронежская обл.
|156
|28
|5
|Липецкая обл.
|149
|48
|1
|Свердловская обл.
|141
|49
|1
|Калининградская обл.
|126
|30
|1
|Орловская обл.
|132
|10
|0
|Кабардино-Балкарская Р.
|136
|8
|0
|Р. Бурятия
|115
|37
|2
|Кировская обл.
|150
|14
|2
|Ямало-Ненецкий АО
|106
|0
|1
|Ярославская обл.
|117
|12
|0
|Астраханская обл.
|123
|9
|3
|Саратовская обл.
|114
|13
|0
|Р. Северная Осетия — Алания
|120
|7
|2
|Вологодская обл.
|98
|13
|0
|Новосибирская обл.
|108
|16
|3
|Р. Адыгея
|91
|15
|2
|Белгородская обл.
|81
|3
|1
|Новгородская обл.
|98
|4
|1
|Волгоградская обл.
|79
|23
|1
|Приморский край
|80
|4
|2
|Р. Калмыкия
|74
|9
|3
|Самарская обл.
|64
|14
|0
|Алтайский край
|63
|4
|0
|Магаданская обл.
|72
|4
|0
|Удмуртская Р.
|62
|6
|3
|Челябинская обл.
|61
|29
|0
|Иркутская обл.
|54
|10
|2
|Костромская обл.
|53
|7
|2
|Карачаево-Черкесская Р.
|50
|1
|0
|Р. Хакасия
|46
|3
|0
|Р. Крым
|43
|21
|0
|Псковская обл.
|42
|8
|4
|Архангельская обл.
|39
|11
|0
|Р. Саха (Якутия)
|88
|16
|0
|Смоленская обл.
|173
|4
|2
|Калужская обл.
|188
|9
|2
|Хабаровский край
|185
|12
|4
|Омская обл.
|31
|9
|0
|Кемеровская обл.
|29
|4
|0
|Томская обл.
|24
|4
|0
|Забайкальский край
|33
|1
|0
|Сахалинская обл.
|19
|8
|0
|Курганская обл.
|13
|3
|0
|Камчатский край
|29
|0
|0
|Еврейская автономная обл.
|20
|4
|0
|Севастополь
|13
|2
|0
|Р. Карелия
|19
|0
|0
|Амурская обл.
|16
|4
|0
|Р. Тыва
|13
|0
|0
|Ненецкий автономный округ
|1
|0
|0
|Чукотский автономный округ
|2
|0
|0
|Р. Алтай
|2
|0
|0
*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф