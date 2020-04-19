Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

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Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

Россияне продолжают активно просматривать коронавирусную сводку. К сожалению, в стране медики продолжают фиксировать новые случаи коронавирусной инфекции.

Россия этими днями вошла в ТОП-10 стран по распространению COVID-19. На 20 апреля в стране известно о 42 853 случаях COVID-19. Случаи коронавирусной инфекции зафиксированы во всех 85 регионах России. К сегодняшнему дню по всей стране выздоровели 3291 человек. Скончался 361 россиянин.

В России антирекорд по инфицированию COVID-19, статистика по субъектам

По состоянию на понедельник, 20 апреля, в Российской Федерации зафиксировано 6060 новых случаев коронавируса. Для огромной страны это новый рекорд.

Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

Где зафиксированы новые случаи COVID-19:

  • Москва — 3570
  • Московская область — 709
  • Нижегородская область — 129
  • Санкт-Петербург — 114
  • Архангельская область — 68
  • Республика Мордовия — 60
  • Тульская область — 58
  • Краснодарский край — 48
  • Чеченская Республика — 44
  • Оренбургская область — 44
  • Республика Марий Эл — 43
  • Рязанская область — 42
  • Республика Ингушетия — 42
  • Тюменская область — 42
  • Республика Саха (Якутия) — 41
  • Кировская область — 39
  • Хабаровский край — 38

Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

  • Калужская область — 37
  • Республика Дагестан — 35
  • Ростовская область — 35
  • Тверская область — 33
  • Мурманская область — 33
  • Республика Татарстан — 31
  • Ленинградская область — 29
  • Чувашская Республика — 29
  • Пермский край — 28
  • Владимирская область — 27
  • Воронежская область — 26
  • Курская область — 26
  • Республика Северная Осетия — 26
  • Астраханская область — 24
  • Красноярский край — 24
  • Брянская область — 23
  • Ставропольский край — 23
  • Тамбовская область — 22
  • Кабардино-Балкарская Республика — 22
  • Республика Хакасия — 22
  • Новосибирская область — 22
  • Смоленская область — 21
  • Липецкая область — 20
  • Ивановская область — 19
  • Новгородская область — 18
  • Карачаево-Черкесская Республика — 17
  • Саратовская область — 16
  • Самарская область — 15
  • Свердловская область — 15
  • Волгоградская область — 14
  • Ханты-Мансийский АО — 14
  • Костромская область — 13
  • Орловская область — 13

Сколько больных коронавирусом в России на сегодня 20.04.2020, сколько умерло, статистика по городам

  • Приморский край — 13
  • Ярославская область — 12
  • Калининградская область — 11
  • Ульяновская область — 11
  • Ямало-Ненецкий АО — 10
  • Белгородская область — 9
  • Алтайский край — 9
  • Кемеровская область — 9
  • Республика Коми — 7
  • Вологодская область — 7
  • Республика Адыгея — 7
  • Республика Калмыкия — 7
  • Челябинская область — 7
  • Томская область — 5
  • Камчатский край — 5
  • Республика Карелия — 4
  • Удмуртская Республика — 4
  • Республика Тыва — 4
  • Республика Бурятия — 3
  • Псковская область — 2
  • Омская область — 2
  • Амурская область — 2
  • Иркутская область — 1
  • Забайкальский край — 1
  • Магаданская область — 1
  • Еврейская АО — 1
  • Республика Крым — 3

Коронавирус в России, сколько больных и умерших в стране на 20.04.2020 год

К сожалению, Россия вошла в ТОП-10 стран по распространению коронавирусной инфекции. На сегодня в данный рейтинг входят: США, Испания, Италия, Франция, Германия, Великобритания, Китай, Турция, Иран и Россия.

COVID-19 по субъектам РФ

по состоянию на 20 апреля
Основной источник: стопкоронавирус.рф
Субъект федерации Случаев Выздоровело Смертей
42853 3291 361
Москва 24324 1763 176
Московская обл. 4663 162 49
Санкт-Петербург 1760 239 8
Нижегородская обл. 646 21 5
Р. Коми 481 10 3
Ленинградская обл. 417 9 0
Краснодарский край 383 54 5
Мурманская обл. 354 28 3
Красноярский край 300 17 0
Р. Дагестан 292 28 9
Брянская обл. 279 30 0
Р. Башкортостан 252 14 10
Тверская обл. 270 12 0
Тульская обл. 287 39 0
Р. Ингушетия 269 22 5
Рязанская обл. 267 9 0
Р. Марий Эл 262 24 1
Ставропольский край 232 26 3
Владимирская обл. 225 11 5
Р. Мордовия 258 5 1
Ростовская обл. 232 13 0
Курская обл. 196 11 3
Тюменская обл. 227 20 2
Чеченская Р. 219 19 5
Пермский край 170 21 3
Тамбовская обл. 187 8 0
Ивановская обл. 183 12 1
 Чувашская Р. 193 9 1
 Ханты-Мансийский АО — Югра 175 20 0
Р. Татарстан 191 25 0
 Ульяновская обл. 168 3 2
Оренбургская обл. 184 16 2
Пензенская обл. 140 4 5
Воронежская обл. 156 28 5
Липецкая обл. 149 48 1
Свердловская обл. 141 49 1
Калининградская обл. 126 30 1
Орловская обл. 132 10 0
Кабардино-Балкарская Р. 136 8 0
Р. Бурятия 115 37 2
Кировская обл. 150 14 2
Ямало-Ненецкий АО 106 0 1
Ярославская обл. 117 12 0
Астраханская обл. 123 9 3
Саратовская обл. 114 13 0
Р. Северная Осетия — Алания 120 7 2
Вологодская обл. 98 13 0
Новосибирская обл. 108 16 3
Р. Адыгея 91 15 2
Белгородская обл. 81 3 1
Новгородская обл. 98 4 1
Волгоградская обл. 79 23 1
Приморский край 80 4 2
Р. Калмыкия 74 9 3
 Самарская обл. 64 14 0
Алтайский край 63 4 0
Магаданская обл. 72 4 0
Удмуртская Р. 62 6 3
Челябинская обл. 61 29 0
Иркутская обл. 54 10 2
Костромская обл. 53 7 2
Карачаево-Черкесская Р. 50 1 0
Р. Хакасия 46 3 0
Р. Крым 43 21 0
Псковская обл. 42 8 4
Архангельская обл. 39 11 0
Р. Саха (Якутия) 88 16 0
Смоленская обл. 173 4 2
 Калужская обл. 188 9 2
Хабаровский край 185 12 4
Омская обл. 31 9 0
 Кемеровская обл. 29 4 0
Томская обл. 24 4 0
Забайкальский край 33 1 0
Сахалинская обл. 19 8 0
Курганская обл. 13 3 0
Камчатский край 29 0 0
Еврейская автономная обл. 20 4 0
Севастополь 13 2 0
Р. Карелия 19 0 0
Амурская обл. 16 4 0
Р. Тыва 13 0 0
Ненецкий автономный округ 1 0 0
Чукотский автономный округ 2 0 0
Р. Алтай 2 0 0

*Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф