Продление карантина в России: до какого числа могут продлить режим нерабочих дней

До конца апреля власти столицы с высокой вероятностью объявят об очередном продлении режима самоизоляции. Об этом начали сообщать некоторые неофициальные отечественные источники. Напомним, что сейчас «карантин» введен до 30 апреля.

Московские власти рассматривают возможность продления режима самоизоляции до конца мая из-за роста числа выявленных случаев заболевания Covid-19. Об этом сообщили журналисты Би-би-си, ссылаясь на неназванные источники.

До какого числа могут продлить нерабочие дни

Прогнозы о продлении эпидемии до начала лета включительно дают как российские так и зарубежные эксперты. В московском штабе по коронавирусу уже рассматривают сценарий продления режима самоизоляции в столице в мае, выяснила Би-би-си. Сообщается, что пропуска со сроком действия до конца мая уже раздали подмосковным чиновникам и сотрудникам ВГТРК.

Продление этой меры пока не является официально утвержденным сценарием и не прописано в публичных документах, но такая вероятность кулуарно обсуждалась.

«Точно будет продлено на майские праздники, а скорее всего — до конца месяца, потому что на плато мы не вышли, количество новых случаев [заражения коронавирусом] растет. Такая ситуация продлится еще месяц-два», — сказал Русской службе Би-би-си источник, близкий к оперативному штабу Москвы по борьбе с коронавирусом.

Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си предположил, что продление режима самоизоляции может быть объявлено в форме очередного заявления президента о «нерабочих» неделях для всей страны в мае. Неизвестно, будет ли Владимир Путин объявлять нерабочим весь май сразу или понедельно.

Парад Победы перенесут

Президент России Владимир Путин объявил о переносе парада Победы. Глава государства пообещал провести его в этом году.

Российский президент пообещал, что все мероприятия, запланированные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в нынешнем году — но позже. Точную дату он не назвал.

«Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, и тогда обязательно проведем все запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется — в нынешнем, 2020-м году. Тем более, что весь этот год объявлен в России Годом памяти и славы», — цитирует слова Путина агентство Интерфакс.

15 апреля, российские ветеранские организации направили Путину обращение с просьбой перенести парад Победы в Москве с 9 мая на более позднюю дату.

«К сожалению, ситуация в мире привела к тому, что в этом году 9 мая дать гарантию безопасности здоровья при проведении парада невозможно», — говорилось в нем.

Обращение к президенту подписали руководители 12 крупных ветеранских организаций, включая председателя Российской ассоциации героев Владимира Шаманова, председателя Клуба военачальников Анатолия Куликова и главу организации «Боевое братство» Бориса Громова.