Вице-спикер алтайского райсовета обжалует крупный штраф признанный фейком ролик коронавирусе

Зампреда Чемальского райсовета Юрия Корнеева оштрафовали на 60 тысяч рублей за опубликованный в Сети ролик, в котором приводились сведения о возможном распространении коронавируса в муниципалитете. Мировой судья решил, что депутат распространял информацию, не соответствующую действительности. Сам Юрий Корнеев не считает, что пересылал фейк, и в разговоре с корреспондентом ИА «Банкфакс» назвал решение несправедливым, поэтому намерен его обжаловать.

Заседание прошло 16 апреля в судебном участке мирового судьи Чемальского района. Причиной разбирательства стал видеоролик, опубликованный Юрием Корнеевым, в котором депутат рассказал о своей соседке, которая, по его словам, привезла пожилую мать с высокой температурой из Алтайского края. Женщина якобы вызвала «скорую», но медики, как утверждает депутат, не взяли у пациентки никаких анализов на наличие коронавирусной инфекции. Юрий Корнеев заявил, что попытался различными способами добиться проведение тестирования. После череды неудачных попыток ему все же удалось это сделать, утверждает народный избранник.

Отметим, что Юрий Корнеев на видео не утверждает, что пожилая женщина оказалась больна коронавирусом. Депутат скорее призывает проявлять бдительность и относиться к ситуации более серьезно. Тем не менее, суд признал его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности). Ему назначили штраф в 60 тысяч рублей. Решение еще не вступило в законную силу.

Корнеев заявил «Банкфаксу», что считает вердикт несправедливым. «За 20 лет, что я являюсь депутатом, это самое грубое решение. Они бы хоть подготовились, хотя бы чуть-чуть. Так открыто и по-хамски устроили самосуд. Мать соседки находится в группе риска, у нее слабый иммунитет. Тем более она из другого региона, ее обязаны были проверить. Я везде звонил, собирал информацию, пытался поговорить со «скорой помощью», но мне не дали информации. Главврачу не дозвонился, оперативный штаб у нас существует только на словах. Я вышел на главного санитарного врача по Чемальскому району, после чего к женщине повторно приехали медики. В чем здесь фейк? Я рассказал о том, что происходило. У женщины взяли мазки на тестирование. Только после разговора с врачом я этот ролик опубликовал. В чем я не прав, в чем информация не соответствует действительности? Что, у женщины не было температуры или к ней врачи не приезжали? Я ничего не придумал и изложил все, как было на самом деле», — прокомментировал депутат.

Он также отметил, что ходатайствовал о переносе рассмотрения дела, чтобы подготовиться к слушанию, но оно не было удовлетворено. Кроме того, веским основанием для переноса рассмотрения Корнеев посчитал режим самоизоляции, который следует соблюдать. Отказ в удовлетворении ходатайства и рассмотрение дела в его отсутствии он считает достаточными основаниями для подачи апелляции в ближайшее время.

Корнеев высказал мнение, что ситуация может быть связана с тем, что на тот момент республика оставалась единственным субъектом РФ, свободным от коронавируса. «Видимо, ласкает слух главы республики то, что мы на тот момент оставались единственным регионом, где не было выявлено случаев заражения коронавирусом. Кинулись и сверху, и снизу всех давить. Дело не во мне, не в Корнееве. Коронавирус уйдет, а эта плетка, с помощью которой можно затыкать нам рты, останется. Мне кажется, что все это придумано исключительно для того, чтобы контролировать распространение информации в Сети», — поделился своими предположениями Юрий Корнеев.

По его словам, параллельно с ним по аналогичной статье выписали штраф еще одной жительнице республики Анастасии Бушевой, которая обратилась к главе региона Олегу Хорохордину в Instagram. Сделать это ее попросил Корнеев. Через нее депутат просил Хорохордина вмешаться в ситуацию и разобраться, почему медики не взяли анализы у упомянутой выше пожилой женщины. По результатам рассмотрения Бушевой также присудили штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, что Юрий Корнеев известен своими скандальными поступками. Так, в октябре 2011 года он был признан виновным в мошенничестве с депутатскими выплатами, а в марте 2012 года Новоалтайский горсовет лишил его в связи с этим депутатских полномочий. После этого ему пришлось перебраться в Чемальский район, где он закрепился в качестве заместителя председателя районного Совета.

Однако и тут не обошлось без инцидентов. 22 декабря 2018 года депутаты отмечали в кафе «Чемальское подворье» наступающий Новый год. После празднования Юрий Корнеев поскандалил с сотрудниками заведения, отказавшись платить за алкоголь. Как сообщало СУ СКР по Республике Алтай, он нанес персоналу побои. В отношении Корнеева было возбуждено уголовное дело. Коллегу тогда живо поддержала председатель райсовета Людмила Ящемская, также оскандалившаяся несколькими месяцами позже.

После этого случая представительный орган потерял сразу троих депутатов. 22 января единороссы Марина Бочкарева, Александра Механошина и Пантелей Яманов утратили свой статус. В Сети распространялась информация о том, что демарш мог оказаться протестом против решения их коллег не обсуждать недостойное поведение Юрия Корнеева. Однако по словам Людмилы Ящемской, каждый из народных избранников имел на то уважительные причины. Она была готова отстаивать товарища до конца, заявляя, что все это происки недоброжелателей. А позже депутату удалось примириться с обиженными им гражданами.