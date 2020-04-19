Велокоманда EF Pro Cycling собирается урезать зарплаты велогонщиков и персонала

Американская велокоманда Мирового тура EF Pro Cycling вслед за командами Astana, Mitchelton-Scott, CCC, Lotto Soudal и Bahrain-McLaren собирается урезать зарплаты велогонщикам и персоналу команды. Пандемия коронавируса экономически сильно повлияла на титульного спонсора команды – компанию Education First, которая является международным образовательным центром по обучению языкам и специализируется на языковых курсах, поездках для изучения языка и культурном обмене.

Генеральный менеджер команды Джонатан Воутерс подтвердил в интервью VeloNews и Cyclingnews, что команда вынуждена приспосабливаться к ситуации, сокращая зарплаты и урезая штат.

Вопрос о сокращении заработной платы будет решаться индивидуально с каждым гонщиком на переговорах.

Джонатан Воутерс: «Мы обсуждаем ситуацию с каждым гонщиком на индивидуальной основе. Нам нужно их одобрение и желание.

Пандемия коронавируса сильно повлияала на индустрию путешествий и образования. В результате нам придётся вводить меры по снижению затрат.

Переговоры были очень продуктивными. Наши гонщики ставят интересы команды выше собственных, за что я им очень благодарен.

В команде также сокращён персонал. Мы понимаем, что ситуация в мире, нашей экономике, будущее путешествий по миру и гонок может казаться неопределённым, но мы, как и все, надеемся, что сможем восстановиться после этого сложного периода, и стать сильнее, чем раньше».