Турецкие супермаркеты, магазины и лавки хотят работать в комендантский час, намеченный на выходные

Duvar отмечает, что после того как 13 апреля власти Турции объявили о введении комендантского часа, всего за несколько часов до его начала, покупатели бросились в магазины, а супермаркеты изо всех сил пытались обеспечить поставки из-за внезапной 48-часовой паузы.

Председатель Ассоциации оптовых торговцев продовольствием Турции Галип Айкач заявил, что во время комендантского часа в минувшие выходные в магазинах пропали скоропортящиеся товары.

«Мы подали заявку на продолжение цепочки поставок, чтобы иметь возможность удовлетворить возросший спрос, который последует за комендантским часом», — сказал Айкач.

В свою очередь председатель совета турецкой Федерации оптовиков Омер Дюзгюн сказал, что после того как 11 марта в стране был выявлен первый пациент с COVID-19 в Турции произошли изменения в поведении покупателей. По словам Дюзгюна, в прошлом месяце особый спрос наблюдался на макароны и муку, а также бобы.

Кроме того, фрукты с большим содержанием витамина С являются бестселлерами среди продуктов. Спрос на моющие средства, особенно мыло и бумажные изделия растёт, отметил он.

Глава совета также предложил клиентам закупить товары впрок в связи с комендантским часом, который будет действовать в выходные дни, добавив, что все местные продуктовые магазины, расположенные за пределами 31 города где введён карантин, возобновят свою работу.

Турецкие магазинчики и лавки также попросили Министерство внутренних дел разрешить им продолжить работу во время комендантского часа в выходные.

«Если мелкие торговые точки будут открыты, люди будут чувствовать себя спокойнее», — пояснил Бендеви Паландокен, председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK).

Паландокен отметил важность небольших местных магазинов повседневного спроса.

«Люди могут быстро купить самое необходимое и вернуться домой, не дожидаясь очереди, чтобы заплатить. Таким образом, и наши владельцы бизнеса, и наши граждане останутся довольными», — сказал он.

Следует отметить, что многие мелкие лавки в Турции работают с клиентами на основе учёта, что позволяет потребителям «покупать» товары, оплачивая их позднее.

«Наши лавки приходят на помощь гражданам, у которых нет наличных и которые превысили лимиты по кредитным картам», — добавил председатель TESK.