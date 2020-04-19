Беременная Гоар Аветисян на карантине перевоплотилась в Майкла Джексона

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса ищут разные способы развлечь фанатов во время самоизоляции. Исключением не стала и беременная Гоар Аветисян, которая предстала в образе Майкла Джексона.

Звездный стилист и визажист Гоар Аветисян в который раз порадовала подписчиков в соцсети Instagram своей способностью «перевоплощаться» в других людей с помощью косметики. Последним выбором знаменитости стал Майкл Джексон, а работа по созданию амплуа «короля поп-музыки» вынудила бьюти-блогера «спать лишь четыре часа». Аветисян добавила, что за 22 дня карантина смогла «поспать до обеда» лишь один раз, поскольку раздумывала над следующим интересным образом.

Большинство фанатов удивились столь искусному макияжу и засыпали кумира комплиментами по поводу её таланта. В комментариях многие эксперты признавались, что за годы работы не могли добиться значительного сходства с какими-либо звездами. Все же, это не первый раз, когда фолловеры восхищаются навыками Аветисян. Днями ранее она выставила фотографии, на который выглядела значительно помолодевшей, и смогла перевоплотится в Красную Шапочку.