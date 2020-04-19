Народные приметы 20 апреля 2020 года в день Акулины

Представители православной веры 20 апреля справляют торжество под названием день Акулины. Известно, что во время данного торжества пробуждаются русалки. В этих мифических существ народ верил так же, как и в домовых. До 20 апреля русалки спали беспробудным зимним сном, тогда как в этот день они просыпались. Люди отправлялись в этот день к ближайшим прудам и рекам, чтобы на берегу положить красивую одежду, которая была подарком для русалок, одежда делала их более смиренными, и они больше не нападали на людей.

20 апреля – что нельзя и что можно делать в день Акулины

Матери в этот день просят у русалок счастья, здоровья и легкой судьбы для своих детей. Обычно детей русалки не трогают, ведь они испытывают к ним человеческие, теплые чувства. Если попросить русалок спасти ребенка от беды, то русалка послушается.

В народе говорили, что в дом посмотревшего через окно постучатся болезни и неприятности, которые чаще всего связаны с детьми. Нельзя в этот день оставаться вечером дома. Необходимо обязательно выйти на улицу и полюбоваться небом, а после этого загадать желание, которое обязательно исполнится. Тот, кто ослушается этого совета, может быть наказан святой, она будет мешать выполнению задуманного и рушить планы.

В этот день нельзя забывать о русалках, которые именно 20 апреля начинают просыпаться и водить хороводы.

Представительницы слабого пола должны преподнести им дары, одежды и украшения, которые нужно положить на берегу водоема.

Издревле наши предки верили, что такая забота отзовется добром, русалки могут спасти добросердечных женщин и их семьи от беды и несчастий. Тот, кто забудет о водных девах, будет наказан, либо в болоте этот человек застрянет, либо утонет в водоеме, с ним может произойти и другая беда.

Запрещается передавать солонку из рук в руки, иначе можно спровоцировать серьезную ссору, причем на пустом месте. Если есть необходимость передать соль, солонку нужно поставить на стол, чтобы попросивший сам ее взял.

В этот день запрещено сушить зонтики в спальной комнате – согласно приметам, муж и жена могут поссориться и перестанут делить брачное ложе.

Запомните, что нельзя полностью потратить все деньги, которые у вас есть, иначе больше у вас не будет возможности пополнить свои запасы, а это приведет к голоду и нищете.

Запрещается после захода солнца резать новую буханку хлеба, иначе это приведет к нищете и скандалам.

Когда находитесь в гостях в этот день, помните, что нельзя шуметь, громко смеяться и петь песни, иначе разозлите местного домового.

Народные приметы 20 апреля 2020 года

Если в этот день дождь пошел, то яровые будут плохие, а калина хорошая.

Если на небосводе много звезд, то будет богатый урожай лесных ягод и грибов.

Дождь пошел – жди богатый урожай малины.

На Акулину идет дождь, также будет и калина расцветать.

Утром перед громом прошел дождь, будет ясная погода, а если гром был без дождя, жди ненастья вечером.

На осине обилие сережек – жди хороший урожай гороха.

В этот день крепкий мороз и солнце – жди урожай хлеба и гречихи.

В этот день запрещается из окна выглядывать, иначе можно беду призвать.

20 апреля: традиции и обычаи

Если верить древним легендам, то в этот день просыпались после зимней спячки русалки, а деревенские женщины в этот день отправлялись на берег реки и бросали в воду старые, но чистые рубашки, полотенца или просто куски ткани. Люди верили, что такие дары понравятся русалкам и они не будут трогать людей, а наоборот, их будут защищать.

В самых разных местах представления о русалках сильно отличается. Где-то русалок считали молодыми и красивыми дамами, у которых были распущены волосы, а на голове у них был венок, также дамы были в белой одежде или полностью обнаженными. Иногда их представляли в образе некрасивой, голой женщины огромного роста с отвисшими грудями и нечесаными волосами. Таких русалок люди называли лобастами. Согласно преданию, они проживали в озерах, омутах и болотах. Иногда лобасту считали высокой женщиной, которая была чуть-ли не до неба ростом. Тело русалки выглядело как бесформенная серая масса, вместе зубов – клыки, руки были длинные, до земли, а пальцы были скрючены. На голове у водного духа были длинные спутанные волосы. Лобаста появлялась во время бури, она падала из туч на землю. Если человек с ней встречался, то сразу же погибал.

Русалками становились утопленницы, незамужние дамы, невесты, которые не дожили до своей свадьбы, девушки и девочки, которые погибли в Седьмую седмицу после Пасхи, дети, появившиеся на свет мертвыми, некрещеные младенцы и дети, которых мать задавила во сне.

Детей, которые превратились в русалок, было принято называть мавками или навками. Само название произошло от древнерусского слова «навь» – мертвец. Также русалок представляли в образе полуженщин-полурыб. Их называли фараонками. Верить в них начали еще во времена библейского предания об Исходе из Египта еврейского народа, когда армия фараона утонула в водах Красного моря. Согласно легендам, воины Египта, которые были прокляты Господом, стали превращаться в нечто среднее между рыбой и человеком.

До сих пор проклятые Господом фараонки ночью выбираются на землю и ищут себе жертву. В жутком обличье эти существа могут прожить даже до конца света. Согласно одной из легенд, иногда русалки превращались в кувшинок. Они боялись влюбленного в них солнца, лишь по ночам они выходили на берег и водили свои хороводы, тогда как днем сливались с дивной красотой кувшинок.