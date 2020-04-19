VIP-служба в Москве, незаконный крестный ход в Питере и драка в Омске: как Россия отметила Пасху

В половине регионы церкви решили не закрывать.

Пасха, Воскресение Христово – один из главных почитаемых в России православных праздников. В 2020 году его празднование было омрачено пандемией коронавируса, из-за которой многие прихожане не пришли в храмы, а праздновали дома, наблюдая литургию он-лайн. В 42 из 85 регионов России храмы были закрыты.

Светлый праздник не должен был стать причиной новых заражений, и патриарх Кирилл призвал верующих не приходить в церкви. Сам предстоятель Русской православной церкви вел пасхальную службу в храме Христа Спасителя без прихожан и не на улице как обычно, а внутри.

И все же пасхальная ночь и последующий день не обошлись без многолюдных служб и эксцессов.

В Москве закрытая «для своих» служба прошла в Храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, в самом центре столицы. В церковь пускали по спецпропускам, сообщает издания Baza. Изначально предполагалось, что там соберется 10-15 человек служителей церкви и членов их семей. Журналисты выяснили, что на самом деле на службу пришли около 60 человек, в том числе многочисленная семья актера Ивана Охлобыстина (его дочь недавно перенесла COVID-19). Храм охраняла полиция.

Артисту не понравилось, что корреспондентка Baza снимает его, и он накинулся на нее, схватив за камеру.

«Мы давали лишь рекомендации для РПЦ, а они вели работу с храмами и настоятелями», – объяснили факт проведения службы в мэрии Москвы.

Пускали людей в некоторые храмы и в Петербурге, и в Ленинградской области. Например в Спасо-Парголовской церкви в Парголове на службу собралось около 100 человек.

Также в Санкт-Петербурге нелегально был устроен крестный ход. Его инициатором стал протоиерей Артемий Скрипкин, которого в мае 2017 года отлучили от служения на три года. Он возмутился решением отменить публичное празднование Пасхи.

«Но почему же, если, как нам говорят, есть необходимость закрывать храмы Божии, увенчанные крестами, то до сих пор открыты другие храмы – «храмы ЕДЫ»? – написал Скрипкин в соцсети.

Решив не подчиняться рекомендациям РПЦ, в полдень 19 апреля он собрал своих единомышленников (около 10 человек) у Казанского собора и двинулся по Невскому проспекту. Около 13 часов полиция задержала процессию у Гостиного двора. Против священника завели административное дело по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». </p> <p class="article__text">Также на Пасху работали храмы в Бурятии, Якутии, Тыве, Забайкалье, Камчатке, Хабаровском крае, в Волгоградской, Курганской, Мурманской, Орловской, Тверской, Челябинской и Ярославской областях.</p> <p class="article__text">Широко разошлись по сети кадры пасхального богослужения в Перми, в храме Всех Святых. Протоиерей Андрей Литовка вел службу, в ходе которой прихожане целовали иконы и кресты, причащались из одной ложки. Масок и одноразовых перчаток на верующих не было. На священника, секретаря Пермской епархии пожаловалась местная жительница, обвинив его в нарушении санитарно-эпидемиологических норм. Проверкой случившегося займутся МВД, Следственный комитет и Роспотребнадзор.</p> <p> <iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-25280329&id=456247018&hash=6b29fae2713d335c&hd=1" width="700" height="360" frameborder="0" allowfullscreen="">

В Омске открытый для прихожан храм в пасхальную ночь стал причиной рукоприкладства. Журналисты местного издания БК55 пришли к Знаменской церкви на Куйбышева, 119. Задав вопрос священнику о причинах людной службы, корреспонденты столкнулись с руганью и физической агрессией. Кроме того у них попытались отобрать камеру и телефон, а один из прихожан вытолкнул их из церкви. Фотокорреспондент утверждает, что напоследок священник пнул его.

А в Челябинске журналистов выгнали из Свято-Симеоновского собора за попытку снять нарушение режима самоизоляции – в храм пришло множество людей. Полицейские не стали защищать сотрудников СМИ, а напротив обвинили их в провокации.

Напомним, что ежеденевно «Блокнот» публикует подробную информацию о распространении коронавирусной инфекции в России в мире.