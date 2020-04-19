Мантуров воздержался от прогнозов по авторынку России

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пока не стал прогнозировать сроки спада или стагнации в производстве и продажах автомобилей на российском рынке. При этом спад точно начнется уже в апреле, заявил он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Абсолютно очевидно, в апреле мы ожидаем спада, и мы не можем точно прогнозировать, сколько этот спад или стагнация продлится, и в частности по автопрому, и там по предприятиям металлургии, которые связаны непосредственно», — сказал Денис Мантуров.

В марте, добавил он, была обратная ситуация – авторынок вырос почти на 20%, а производство в некоторых сегментах – на 10-12%. Катализатором такого «всплеска», по его словам, стало резкое удешевление рубля, вследствие которого россияне стали материализовывать свои накопления, переводя их в автомобили.

Ранее глава Минпромторга озвучил сроки первых поставок серийных автомобилей Aurus клиентам.